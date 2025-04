Agonizó durante un mes: murió un joven de 20 años tras ser atacado con una cadena por el ex novio de su pareja

En la noche del 9 de marzo, en el barrio Santa Teresita de la ciudad cordobesa de Alta Gracia, la oscuridad no solo cubrió las calles: también selló un destino. Allí, un joven de 20 años fue víctima de una agresión salvaje. Su atacante, el ex novio de su pareja, lo golpeó brutalmente con una cadena hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Luego, sin mirar atrás, huyó en su moto y lo dejó tendido, desangrándose, a merced de la noche. Durante un mes entero, el joven peleó por su vida desde una cama de terapia intensiva. Pero el cuerpo no resistió. Este miércoles, y justo cuando se cumplían 30 días del ataque, la noticia se confirmó: había muerto.

La vida de un chico fue apagada por una furia inexplicable. Su historia, ahora, se suma a la larga lista de víctimas de una violencia que no da tregua. Todo comenzó con una discusión. Según los investigadores, se cruzaron palabras, reproches, quizás celos, tal vez viejas heridas sin cerrar. La víctima y el agresor tenían 20 y 19 años respectivamente. Eran jóvenes, pero ese día cargaban una furia que terminó siendo letal. El atacante, subido a su moto, no dudó en convertir su vehículo en un arma. Sacó una cadena -que habría pertenecido al rodado- y, según relatan testigos y fuentes policiales, comenzó a golpear al joven con una violencia que helaba la sangre.

No fue un empujón. No fue una pelea común. Fue un ataque premeditado, cruel, implacable. Una vez que el joven cayó, herido de gravedad, el agresor escapó. La escena, que tuvo como único testigo la noche cordobesa, fue descubierta minutos después por vecinos, que alertaron a los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada de urgencia y desde entonces comenzó una agonía silenciosa, marcada por la espera, la angustia y la esperanza de que pudiera salir adelante. El agresor estuvo prófugo varios días. Mientras la víctima luchaba por sobrevivir, él se escondía. Pero la justicia avanzó. Finalmente, fue detenido por la Policía de Alta Gracia.

Además, las autoridades incautaron en su domicilio una motocicleta y una cadena que serían clave en la causa. Hasta el miércoles, estaba imputado por "lesiones graves". Pero tras la muerte del joven, todo cambió. Ahora enfrenta una causa por homicidio, una figura penal que podría llevarlo a prisión por muchos años. La investigación sigue su curso y la fiscalía evalúa pruebas y testimonios para determinar el grado de premeditación del crimen.

Alta Gracia no sale de su estupor. El dolor recorre cada calle del barrio Santa Teresita, donde todos se conocen. La familia del joven aún no logra comprender cómo una discusión de pareja terminó en tragedia. El silencio se impone sobre el murmullo de la indignación. Este crimen no fue producto de un robo ni de un ajuste de cuentas. Fue el resultado de un entramado de relaciones rotas, de celos no resueltos, de un impulso que acabó con una vida y marcará otra para siempre.

La familia del joven exige justicia. Aún no ha hablado públicamente, pero en redes sociales ya se multiplican los mensajes de dolor, rabia e impotencia. Vecinos del barrio organizan una marcha en su memoria, bajo un grito que cada vez retumba con más fuerza: "¡Ni uno menos!".