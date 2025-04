Por qué la Justicia rechazó el pedido de detención a Fernando Espinoza

El juez Fernando Mario Caunedo rechazó hoy la detención de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, después del pedido elevado por la querella que representa a la denunciante, Melody Rakauskas. La medida se dio en el marco de la denuncia que la Municipalidad de La Matanza elevó una denuncia contra la joven por violación de secretos.

"No emitiré opinión acerca de una causa que no se encuentra sometida a mi conocimiento y me limitaré a dar respuesta al pedido de detención del procesado Fernando Espinoza que, adelanto, será rechazado, sin soslayar que la instrucción se encuentra clausurada, y teniendo en cuenta que, por la trascendencia del pedido, considero que debo dar respuesta jurisdiccional al requerimiento de la acusadora particular", señaló Caunedo en su resolución.

El magistrado rechazó el pedido de la querella y justificó el motivo: "El hecho de que el ente municipal de La Matanza como persona jurídica formulase denuncia en contra de la querellante a través de un apoderado o un representante, no sólo no se relaciona directamente con los hechos investigados en esta causa o la naturaleza particular y personal de las medidas cautelares dictadas en resguardo de la víctima, sino que se trata de una cuestión que debe ser debatida en el ámbito correspondiente y no este".

"Tampoco demuestra, en sí misma y de manera inequívoca, que el procesado Fernando Espinoza hubiese incumplido la manda judicial que se le impuso, ni alcanza para sustentar el pedido de detención que se analiza, sobre la base de una mera conjetura de la querellante basada en el cargo funcional del procesado y su relación con el ente municipal, la cual carece de cualquier otro respaldo probatorio que le de crédito", cerró.