Allanaron una cueva en Belgrano y estaba Leonardo Fariña: quedó detenido

Hace unos días, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva a Ivo Rojnica, alias "el Croata", como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y ordenó la investigación de Marcelo Martínez de Giorgi. Además, la Justicia pidió la cárcel preventiva para otro de los acusados, Federico Pulenta, quien permanece bajo arresto domiciliario tras haber pagado una fianza de alrededor de 100 mil millones de pesos.

En un nuevo operativo en la causa que está siendo investigada en este momento, ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadaro, la la Aduana y la Policía Federal allanó una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano, en la calle juramento al 1475, donde fueron hallados cerca de 500 millones de pesos almacenados en cajas y valijas, pero la sorpresa mayor se la llevaron al encontrar dentro del inmueble a Leonardo Fariña, quien está vinculado a la causa de "la ruta del dinero K", con una tobillera electrónica, ya que está condenado por otra causa.

Según trascendió, el financista era el responsable de la cueva y estaba junto a otras nueve personas, que también fueron arrestadas por la policía. Ahora, resta determinar su grado de participación en el ilícito -es decir, si pertenece a la organización conducida por el Croata- o si estaba allí en calidad de cliente. Fariña quedó detenido y fue trasladado a la comisaría para someterlo a una indagatoria por infracción de la Ley Cambiaria y de Lavado de Activos.

La secretaria de "el Croata" rompió el silencio y mandó al frente a su jefe

La testigo del hecho y ex secretaria de Nimbus, dijo a la justicia que su jefe es titular de un montón de sociedades en el exterior y que está implicado en más de un caso de corrupción: "Hemos tenido días de retiro de 500 mil dólares totales. En pesos me acuerdo más que nada en lo visual porque era mucha cantidad. No puedo decir un monto específico. Me habló de más de 10 millones de pesos por día que se movían", remarcó Florencia Mascheroni.

"Yo creo, no puedo decir con seguridad, Ivo tenía declaradas las cuentas acá en Argentina. Sé que el director final de las sociedades estas era Ivo", amplió en su declaración ante la Justicia, donde detalló también que Nimbus no era más que un nombre de fantasía y que no se encontraba registrado en ningún lado. "Tampoco estábamos registrados nosotros como empleados", detalló.

Al parecer, el Croata presentaba más de una irregularidad en su negocio y el lavado de dinero es solamente la punta del iceberg, ya que, con la incorporación de Fariña a la causa, se abriría un nuevo capítulo.