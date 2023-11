Eurnekian criticó a Milei y aseguró: "Tengo 3.700 empleados en mi empresa y uno salió fallado"

El dueño de Corporación América, el empresario Eduardo Eurnekian, trabajó años atrás con Javier Milei, debido a que se desempeñaba como empleado en una de sus compañías y, consultado por los medios de comunicación de cara al balotaje en la puerta del Hotel Alvear, antes de ingresar al encuentro organizado por Comercio Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), calificó al libertario como "fallado", aunque aclaró que sus dichos no fueron con una connotación negativa.

"Tengo 3.700 'ñatos' que trabajan para la empresa. Uno salió fallado, ¿qué querés que haga?", afirmó entre risas Eurnekian y luego se encargó de clarificar sus dichos: "Alguno puede salir fallado, en el sentido de una excepción a la regla y que busque la presidencia", expresó.

Javier Milei.

El empresario participó del encuentro de Cicyp donde el mismo Milei fue uno de los principales oradores a los empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina. "Trabajó en mi empresa, donde hay más de 3.000 empleados. Estaba en el área cercana al Departamento de Finanzas", contó.yo no soy amante de la dolarización.

"Un país que no puede tener su propia moneda no puede tener nada. Dejémonos de... ¿Por qué me puse esa cuenta? Y eso va a ser todo Estado.Tenemos dignidad, corno. Tenemos que tener modernidad. Tenemos que tener modernidad propia. ¿O te crees que para tener el dólar y mantener el dólar, uno tiene que hacer sacrificio?, dijo Eduardo Eurnekian.

Sin embargo, no es la primera vez que Eurnekian cuestiona a Milei por sus ideas, ya que anteriormente lo criticó por hablar mal del papa y dijo que el libertario "no está a la altura para juzgar ni para opinar de nadie, menos de Francisco". Además, negó en reiteradas oportunidades mantener un vínculo laboral o de cercanía con el libertario.

Eduardo Eurnekian

Más tarde, consultado por la prensa, el candidato libertario a presidente escuchó los dichos del empresario que lo empleó hace años atrás, al salir de la Cumbre donde explicó su plan de gobierno y negó que le haya molestado: "Tiene razón. Dejé el sector privado. Me parece un chiste divertido", rió.

Milei se tomó con humor los dichos de Eurnekian y continuó su camino hasta Ezeiza para continuar con su campaña electoral, bautizada "Tour de la libertad", que tendrá su cierre en Córdoba.