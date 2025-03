Asalto, disparos y muerte: una pareja de policías mató a una mujer que los asaltó con un taladro

El silencio de la noche se rompió con el estruendo de los disparos. Eran las 4:30 de la madrugada en las calles de Sarandí, Avellaneda, zona sur de la provincia de Buenos Aires, cuando dos sombras se deslizaron entre la penumbra con la intención de cometer un robo. No sabían que su objetivo era una pareja de policías. No sabían que esa noche terminaría en tragedia. La oficial de la Policía de la Ciudad y su pareja, miembro de la Policía Bonaerense, circulaban en su Volkswagen Gol rumbo a tomar servicio. Una rutina. Un trayecto habitual. Pero a metros del predio Tita Mattiussi de Racing, la rutina se quebró. Dos delincuentes los interceptaron con lo que parecía ser un arma de fuego y les ordenaron que bajaran del vehículo.

Los ladrones intentaron intimidar a la pareja no era un arma.

El instinto de supervivencia y la preparación policial se impusieron en cuestión de segundos. Ambos oficiales se identificaron y dispararon. El aire de la madrugada se llenó de estruendos. Luego, un grito. Luego, el silencio. Tamara Abigail González, de 29 años, cayó sin vida sobre el pavimento. Su cómplice, Rubén Ezequiel Sánchez, de 33, recibió disparos en el abdomen y en un brazo.

Mientras se desangraba, una ambulancia del SAME llegó para trasladarlo al hospital. Cuando la policía revisó la escena, descubrió la verdad escalofriante: el arma con la que los ladrones intentaron intimidar a la pareja no era un arma. Era un taladro atornillador. Un simulacro letal que les costó demasiado caro. Tamara Abigail González no era ajena al delito. Su nombre figuraba en los registros policiales con antecedentes por robo.

Su compañero también tenía un historial oscuro. Aquella madrugada buscaron asaltar a las personas equivocadas. El fiscal Juan Manuel Savoia, de la UFI N° 3 de Avellaneda, caratuló el expediente como "tentativa de robo". La investigación sigue su curso. Mientras tanto, en una esquina de Sarandí, el eco de los disparos sigue flotando en el aire. Un recordatorio de que, en la oscuridad de la noche, el destino puede decidirse en un solo instante.