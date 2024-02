"Callate o te mato": el estremecedor relato del papá de la nena que quisieron secuestrar a punta de pistola

Dramático fin de semana de carnaval tuvo una familia del barrio bonaerense de Garín: una nena de 12 años se salvó de ser secuestrada el domingo 11, alrededor de las 20.30 horas. El barrio y sobre todo la calle se ven totalmente desoladas y, según cuentan los vecinos, por la noche la situación empeora: no hay cámaras de seguridad pero tampoco hay luminaria municipal por lo que el sitio es bastante propenso a que ocurran ilícitos.

Imágenes de la cámara de seguridad de un vecino de la zona

Sin embargo, lo que le pasó a Morena fue terrible y dramático. Caía la noche en la cuadra de su barrio cuando volvía de hacer las compras con su mamá y su hermanito en un comercio cercano a su hogar. Luego, salió al patio delantero de su casa para extender una ropa y sucedió lo inesperado. La niña no pudo distinguir que alguien venía: a punta de pistola, un hombre que todavía no se identificó, le puso una pistola en la cabeza y la amenazó fuertemente con llevársela secuestrada.

Guillermo, padre de Morena

Quien dio más detalles, es Guillermo, padre de la nena que, desesperado contó el relato de infierno que pasaron desde el domingo y que siguen pasando hasta el día de hoy; su familia no puede recuperarse del shock traumático que les dejó la secuencia.

"Me hiela la sangre cada vez que lo veo, de solo imaginar las malas intenciones con las que andan por Garín", dijo con expresión de angustia total. Cuenta que quienes lo ayudaron en primera instancia fueron los vecinos que se organizaron para proveer material de cámaras de seguridad privada porque las públicas no existen.

Garín, Escobar

Guillermo contó detalladamente lo que les había sucedido: "Volvían de hacer las compras. Acá a las 20.30, están los chicos jugando", contó exaltado y reflexionó: "Vivimos, dentro de todo, tranquilos. Estamos a siete cuadras de la estación, no estamos escondidos de la comisaría, de centros de monitoreo", dijo. Sin embargo, en la zona en la que él vive, sí suele estar todo oscuro por las noches. Sobre esto, Guillermo adelantó: "Esto es una boca de lobo, no hay luces".

La secuencia del intento de secuestro

Al padre de Morena no le alcanzaron las palabras para describir el terror que sufrió su familia: "Mi hija salió a tender una ropa al patio, donde yo tenía una camioneta estacionada", dijo y siguió: "Salió un tipo de atrás de la camioneta, dentro de mi patio, le tapó la boca y a punta de pistola le dijo: 'Callate o te mato'".

Mientras contaba esto, el cuerpo se le estallaba de presión y miedo. El macabro relato siguió: "No sé cómo hizo, nadie pudo ver nada, se llevó a mi hija, la cruzó a la vereda del frente y ahí empezó a arrastrarla".

El barrio parece totalmente desolado

De milagro, Morena pudo resistirse hasta que pudo zafarse pero no le salió gratis. Guillermo contó desesperado: "Le lastimó el brazo, tiene golpes en la cara, de una manera bastante agresiva, porque no le querían perdonar que se les escapara". Al parecer, el de Morena no es un caso aislado: "No es el único caso en Garín. La semana pasada, intentaron secuestrar a una menor de edad", dijo Guillermo sumido en una profunda preocupación.

Ariel Sujarchuk

Además, reclamó a las autoridades de Garín, perteneciente a Ezeiza. El intendente de ese partido es Ariel Sujarchuk: "Están haciendo entraderas en las casas de los vecinos, aquí nadie ve nada, no hay luces, no hay sistema de iluminación", dijo y también denunció: "Me pusieron una luz en la vereda y es una luz usada. Acá la mugre no la levantan, estamos a 7 cuadras del centro".

Sobre posibles futuras situaciones parecidas, Guillermo tiene las peores esperanzas: "No hay fondos en el partido para invertir. Por esta calle salen un montón de niños que van a la escuela", dijo con recelo.