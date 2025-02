Caso Lian Flores: la abogada de la familia renunció en medio de críticas y denuncias contra la fiscalía

La desaparición de Lian Flores, el niño de tres años desaparecido en la provincia de Córdoba, sumió a su familia en un calvario. En medio de la angustia, una nueva polémica sacudió el caso: Romina Romano, abogada de los padres del pequeño, renunció a su representación tras expresar fuertes cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville. Romano explicó su decisión en medios radiales, revelando que los padres de Lian fueron sometidos a extensas declaraciones de 10 horas y, al salir, recibieron una solicitud inquietante por parte de las autoridades: que no hablaran más con la prensa. "Cuando el papá de Lian salió de declarar, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", denunció la letrada. Además, criticó que a casi 72 horas de la desaparición, la fiscalía aún no les haya presentado ninguna hipótesis sobre lo sucedido.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, supervisa el operativo de búsqueda de Lian Fael Flores Soraire.

La angustia se agrava con la llegada de tormentas que azotan la región desde este martes y se extenderán hasta el viernes, dificultando las tareas de rastreo en la zona donde se perdió el niño. La incertidumbre y la desesperación crecen a cada minuto y más si se pone en contexto que el menor lleva desaparecido desde el sábado. "Pienso que alguien lo tiene", sostuvo el padre de Lian, visiblemente afectado. "Me duele mucho esta situación. Nunca me había pasado esto, llevo cuatro años viviendo aquí y todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario. Esta vez no sé qué pasó, que de una desapareció", expresó entre lágrimas en diálogo con medios locales.

El dolor del padre se mezcla con la incertidumbre y el temor. "No sé si será una venganza o qué, pero que aparezca mi niño, por favor. Es un niño tranquilo", imploró. La última vez que Lian fue visto fue el sábado por la tarde, cerca de las 15. Según sus padres, se encontraban descansando cuando al despertar, el niño ya no estaba en la casa. Tras dos horas de búsqueda desesperada sin éxito, realizaron la denuncia en la comisaría de Ballesteros Sud. Desde entonces, la zona viene siendo intensamente rastrillada por fuerzas de seguridad, pero sin pistas concluyentes.

La Interpol emitió una Notificación Amarilla tras la desaparición de Lian Flores

El área de búsqueda comprende un cortadero de ladrillos en una zona rural con terrenos difíciles, altos pastizales y pozos de extracción de tierra. Los riesgos para el pequeño son altísimos. "La zona es complicada, hay hornos, lonas y terrenos irregulares", describieron los rescatistas. A pesar del intenso operativo, la incertidumbre sigue reinando. No hay rastros, no hay pistas y la esperanza de encontrar a Lian sano y salvo se enfrenta al peor enemigo en estos casos: el paso del tiempo. En las últimas horas, la Interpol emitió una Notificación Amarilla a pedido de los fiscales Isabel Reyna y Nicolás Gambini.

Se trata de una alerta internacional utilizada para localizar a personas desaparecidas, víctimas de secuestros o desapariciones inexplicadas. La ficha de Lian ya se encuentra en los registros globales, con su foto y descripción física detallada. En paralelo, el operativo de búsqueda continúa sin descanso. Más de 340 efectivos participan de los rastrillajes, entre miembros de la Policía de Córdoba, brigadas caninas, Policía Federal y el Ejército Argentino. También se fueron sumando drones con cámaras infrarrojas para rastrear la zona durante la noche. La lluvia no ha frenado la búsqueda, pero las esperanzas de la familia comienzan a debilitarse.

El área de búsqueda comprende un cortadero de ladrillos en una zona rural

La desaparición de Lian causó conmoción en todo el país. Cada hora que pasa sin noticias es una daga en el corazón de sus padres. Mientras la fiscalía sigue sin brindar respuestas concretas y la defensa de la familia se fragmenta, la pregunta sigue resonando en el aire: ¿Dónde está Lian?