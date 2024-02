"Cortó a mamá y le salió sangre": desapareció hace 15 días y su hijo de 2 años acusó a su papá

Desde hace más de 15 días que no se sabe nada de Yohana Elizabeth Zamorano, quien fue vista por última vez el pasado 30 de enero. "Creo que mi hija está muerta, quiero pensar que no, pero ya son varios días", sostuvo Mónica, la madre de la víctima, quien no dudó en apuntar contra su yerno, Darío Julio Céspedes Bogado, quien fue detenido luego de numerosas inconsistencias y contradicciones en su relato. Además, la mujer reveló que su nieto le contó que el hombre de 59 años y de nacionalidad paraguaya atacó con un cuchillo a la joven de 29 años. "Papá cortó con un cuchillo a mamá y le salió sangre", fueron las palabras del nene de 2 años.

El hijo de ambos, de apenas dos años, habría dicho que el padre atacó a la madre con un cuchillo

Céspedes Bogado no es el único detenido en la causa, ya que las autoridades también detuvieron a una mujer que tenía en su poder el teléfono celular de Zamorano. Yohana fue vista por última vez el pasado 30 de enero, pero la familia recién realizó la denuncia sobre su paradero el martes 6 de febrero. "La madre quería realizar la denuncia, pero el hombre lo dilataba diciéndole que ya iba a aparecer. Finalmente fue él quien la acompañó a la comisaría", dijo un investigador.

De acuerdo con Mónica, Céspedes Bogado le "mentías en la cara" y buscaba por cualquier medio dilatar que ella denunciara la desaparición de su hija. "Me dijo que había salido a las 3, le pedí ver las cámaras y me dijo que no funcionaban. Nunca le creí. No sé qué hizo con mi hija. Me dijo que esperara unos días más, que mi hija iba a aparecer. Creo que mi hija está muerta, quiero pensar que no, pero ya son varios días", manifestó la madre de la víctima en diálogo con Crónica.

La causa recién cayó en manos de la fiscal Marina Rueda, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Morón, especializada en Violencia Familiar y de Género, el pasado viernes 9 de febrero, luego de que una fiscalía interviniera en primer lugar. La funcionaria rápidamente tomó el expediente y ordenó varias medidas de urgencia, entre ellas que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaran operativos en la casa de la mujer desaparecida y en un baldío continuo.

Yohana Elizabeth Zamorano fue vista por última vez hace 15 días.

Según trascendió, se usaron canes entrenados para la búsqueda de restos humanos y rastros específicos, aunque no arrojaron resultados positivos. Otro de los pedidos de la fiscal Rueda fue el análisis de la línea telefónica de la joven, lo que permitió corroborar que aún estaba en funcionamiento. Por esta razón, se ordenó un allanamiento en una vivienda donde residía una joven de 24 años, a la que se le halló el dispositivo y quedó detenida por el delito de "encubrimiento".

A raíz de distintas declaraciones de testigos y pruebas analizadas, los pesquisas establecieron que la última persona que vio con vida a Zamorano fue Céspedes Bogado. Además, las autoridades detallaron que el hombre no pudo acreditar que la mujer haya efectivamente salido de su domicilio el pasado 30 de enero. Fue entonces que se solicitó la detención del hombre de 59 años, la cual se concretó el último domingo por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Tres de Febrero.

El acusado se negó a declarar ante la fiscal Rueda y quedó imputado por el "homicidio agravado por el vínculo", entre otros delitos, que prevé una pena de prisión perpetua. Tras el allanamiento realizado en la casa que la víctima compartía con Céspedes Bogado, en Nazca entre Montes de Oca y Sayo, El Zorzal de Merlo, se secuestraron un acolchado y una lona "con machas color pardo rojiza" que serán peritadas para establecer si son rastros hemáticos.

También se incautó el DVR de las cámaras de seguridad privadas que el hombre tenía instaladas en la vivienda. La mamá de Yohana reveló que su yerno le había dicho que no funcionaban cuando ella pidió revisarlas para ver si había registro de su hija saliendo de la casa. "Nunca le creí. No sé qué hizo con mi hija", sostuvo la mujer, quien además afirmó que "Yohana vivía peleando con el marido". E incluso, denunció que el hombre "vende droga en la zona de Pontevedra".

Por el presunto femicidio, detuvieron al hombre que vivía con ella y a una mujer

Hasta ahora, los investigadores no tienen rastros certeros sobre el paradero de la víctima, aunque aclaran que la única línea de investigación es la del femicidio debido a que los vecinos y varios testigos en la causa señalaron que el día de su desaparición la escucharon discutir a los gritos con Céspedes Bogado. "El hombre había dicho que la mujer se había ido con unas prendas que luego fueron halladas en la casa que compartían", señaló una fuente con acceso a la causa.