Crisis de llanto: así reaccionó Brenda Agüero, la enfermera implicada en el asesinato en serie de cinco bebés

Un hecho ocurrido entre marzo y junio de 2022 estremeció a todos y todas las argentinas: cinco bebés recién nacidos murieron después de que una enfermera les inyectara potasio en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba. Ahora, empieza el juicio oral y público por la causa y una de las implicadas, la enfermera Brenda Agüero se mostró con una crisis de llanto en medio del proceso judicial.

El juicio se llevará a cabo en Tribunales II con la particularidad de que se aplicará el sistema de juicio por jurados populares; esto es un hecho histórico por la gravedad del caso del encubrimiento de las autoridades del hospital que intentaron encubrir las muertes en serie de los recién nacidos.

Brenda Agüero, la enfermera implicada en la muerte de cinco bebés

Es así que Agüero no es la única implicada sino que también fueron acusados Diego Cardozo, ex ministro de Salud de la provincia; Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de enfermería del hospital; Julio Alejandro Tomás Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, entre otros protagonistas de la historia más cruel de los últimos tiempos.

Agüero tiene una carátula digna de película de terror: "Homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en el caso de los cinco bebés" pero también se la acusa de intento de homicidio de otros ocho bebés que lograron sobrevivir a las inyecciones letales de la enfermera de la muerte.

La causa se investiga entre marzo y junio de 2022, momentos donde ocurrieron las muertes de los cinco recién nacidos que dejaron de respirar de forma repentina sin haber tenido ninguna complicación al momento del alumbramiento.

Agüero estaría implicada en la muerte de cada uno de los bebés y acusada de inyectarles potasio a los recién nacidos. Y, cuando llegó a la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba junto con su abogado Gustavo Nievas, se mostró angustiada.

En medio de una crisis de llanto, que registró la periodista cordobesa María Ester Romero, Agüero no podía mantenerse quieta y por eso, hasta le alcanzaron un vaso con agua mientras ella lloraba y se apretaba el pecho en clara señal de angustia y dolor.

El juicio recién empieza y está presidido por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman a cargo de la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini.

Sin embargo, llama la atención la cantidad de funcionarios públicos que están implicados en la causa y que pasarán por el banquillo de acusados. Por ejemplo, a la ex directora del hospital Liliana Asís se la acusa de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública. Al ex ministro de Salud de la provincia Cardozo se lo acusa por "encubrimiento e incumplimiento de deberes".

Vanessa Cáceres, mamá de una de las víctimas, se expresó sobre el juicio: "La verdad que la expectativa es esto, llegar a la verdad. Eso es lo que más necesitamos para comenzar a transitar otro duelo ".

"Acá hubo una cadena de gente que no hizo sus funciones y que permitieron que estas cosas sucedieran. Nosotros tenemos para demostrar en la Justicia que los embarazos han sido controlados y que han nacido sanos. Así que la teoría de la mala praxis se va a caer", sentenció Cáceres sobre el caso de Brenda Agüero en diálogo con LN+.