Declara Tamara, hermana de Fabiola Yáñez que habría sido testigo de la violencia ejercida por Alberto Fernández

Una de las testigos más importantes en la causa que lleva adelante Fabiola Yánez contra el ex presidente Alberto Fernández, se encuentra en los tribunales federales desde las 9:20 de la mañana. Se trata de Tamara, una de las hermanas de la ex primera dama.

La hermana de Fabiola fue citada a declarar por el fiscal federal Ramiro González por pedido expreso de la abogada querellante Mariana Gallego que lleva adelante la causa por violencia de género contra Fernández.

Entrevista de Fabiola Yáñez para Infobae

Mauricio D'Alessandro, otro de los abogados querellantes, dio algunas definiciones sobre la declaración de Tamara que llegó a los tribunales cuarenta minutos antes de lo previsto. Su relato es imprescindible para sostener la hipótesis de maltrato y golpes que habría vivido Yáñez durante la presidencia de Fernández en la quinta de Olivos.

Así las cosas, D'Alessandro explicó también que el relato de Tamara precisará que la ex primera dama habría sufrido violencia contra la libertad reproductiva al ser Fernández quien la instigara a realizarse un aborto durante el año 2016.

"Tamara contó además que una vez producida la interrupción del embarazo se fue a su casa, habló de un lugar que no era Misiones, dijo que vivía en Rosario, en San Lorenzo", explicó D'Alessandro.

En esa misma línea, el relato de Tamara sería fundamental porque es ella quien vio a su hermana con hematomas en la cara y podría constatar los "malos tratos" del ex Presidente que, según ella fueron "recurrentes".

Tamara Yáñez

La hermana de Fabiola contó que la "zamarreaba" incluso estando embarazada de su pequeño hijo Francisco. En esa línea, Tamara declaró: "Hubo mucha violencia psicológica, ella intentó irse varias veces de Olivos pero no se lo permitían".

Tamara Yáñez volvió de España donde reside para declarar a favor de su hermana. Se mudó al país europeo después de haber trabajado para la gestión de Alberto Fernández cuando estuvo a cargo en el Ente Binacional Yacyretá.

Tamara Yáñez

Es la séptima persona que declara en calidad de testigo del lado de la ex primera dama, habiendo pasado otros seis anteriormente: María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández; Alicia Barrios, una periodista de relación estrecha con Fabiola; Daniel Rodríguez, el ex intendente de la quinta de Olivos; Florencia Aguirre, la esteticista que declaró haber visto los hematomas pero negó que fueran producidos por sus tratamientos estéticos como había promulgado Alberto; Federico Saavedra y Federico Alem, médicos que trabajaron en la quinta de Olivos en el período en el que Yáñez habría vivido los momentos más dramáticos a raíz de la violencia de género por parte de Fernández.

Durante las siguiente semanas, se llamará a declarar a la amiga de Fabiola Yañez y ex funcionaria del gobierno Sofía Pacchi que será fundamental para seguir el curso de la investigación; en la misma línea será citada a declarar Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez.

Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola

Del lado de Fernández, todavía se espera que la justicia llame a declarar a sus testigos, en un principio trabajadores de la quinta de Olivos. La defensa del ex presidente promete dar un giro a la causa que le endilga Fabiola que nombró como "Testigo A", "Testigo G", "Testigo F" y "Testigo D".

Además, la defensa de Alberto Fernández tiene por delante mostrar que los hematomas en el rostro de Fabiola no fueron reales o al menos no, al momento de su declaración. La defensa alega que la ex primera dama estaba en "buen estado de salud" y como prueba presentó publicaciones de esos días en la cuenta oficial de Yáñez en Instagram: "Para confrontar lo manifestado por la parte acusadora, se aporta material probatorio en forma de fotografías y videos en alta definición que cubren el periodo en cuestión, junto con registros de la agenda pública de la Sra. Yáñez, lo que refuta la idea de que estuvo recluida en Olivos y que el golpe se produjo el mismo día que viajó a Misiones".