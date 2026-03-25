Desesperación en Jujuy: buscan a una joven y a sus dos hijos mientras crecen las dudas sobre su desaparición

La angustia crece con cada hora que pasa. En Jujuy, una búsqueda desesperada mantiene en vilo a toda la provincia: desde hace casi una semana no hay rastros de Romina Nahir Nasif, de 27 años, ni de sus dos hijos, Ámbar Victoria, de 4, y Mario Alejandro, de apenas un mes de vida. La denuncia fue realizada el 20 de marzo y desde entonces se activaron todos los protocolos. El operativo, coordinado por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, se extendió a toda la provincia y también a jurisdicciones vecinas. "Seguimos con la búsqueda de los tres en toda la provincia de Jujuy", indicaron desde la Policía, que además solicitó colaboración para "comparar la información, viralizarla y dar con el paradero de ellos".

Buscan a una joven y a sus dos hijos en Jujuy

La imagen de Romina -tez blanca, cabello castaño claro, anteojos y un tatuaje en la pierna- y la de sus hijos circula sin descanso en redes sociales, medios y grupos comunitarios. Cada dato, cada pista, puede ser determinante. "Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911... o dirigirse a la unidad policial más cercana", reiteraron las autoridades. Pero en medio de la búsqueda, un giro inesperado sumó desconcierto y profundizó el drama.

Desde una cuenta de Facebook atribuida a la propia mujer apareció un mensaje que contradice la hipótesis de una desaparición forzada: "Buenas tardes. No estoy desaparecida ni secuestrada, ni me tienen en contra de mi voluntad. Mis hijos están bien y yo también". El texto, publicado el mismo día de la denuncia, agrega un dato inquietante: "Tomé la decisión de irme sin avisarle porque [mi papá] me amenazaba con quitarme a mis hijos si yo me iba".

El supuesto posteo de Romina Nahir Nasif

La publicación, lejos de llevar calma, abrió nuevas preguntas. ¿Es realmente ella quien escribió? ¿Se trata de un mensaje voluntario o condicionado? ¿Dónde está y en qué condiciones se encuentra junto a sus hijos? Mientras tanto, la investigación sigue su curso. Las autoridades mantienen activa la búsqueda y no descartan ninguna hipótesis. El operativo incluye controles en rutas, relevamientos en distintas localidades y el cruce de información con otras provincias ante la posibilidad de un traslado fuera de Jujuy.

El supuesto posteo de Romina Nahir Nasif

El caso, además, deja al descubierto un trasfondo de posibles conflictos familiares que ahora forman parte de la investigación. Un nuevo posteo en la misma cuenta refuerza esa línea, aunque sin aportar precisiones sobre el paradero. En paralelo, la familia vive horas de extrema incertidumbre. Sin contacto directo, sin confirmaciones oficiales y con versiones cruzadas, la espera se vuelve insoportable.