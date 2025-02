Desesperada búsqueda: quién es Héctor Gastón Artigau, el joven argentino que desapareció en Nueva Zelanda

En medio de la desesperación y el desconocimiento, la familia de Héctor Gastón Artigau, el argentino que sigue desaparecido en Nueva Zelanda, comenzó una colecta para poder viajar y continuar con la búsqueda del joven que cayó de una roca en el Rob Roy Glacier Track el jueves pasado. Si bien se comenzó un extenso operativo de búsqueda, el cual continuó sin éxito durante todo este lunes, la madre del joven está desesperada por viajar y estar en el territorio donde su hijo desapareció: así no sólo podrá ayudar con la investigación, sino que estará más próxima a la hora de recibir las últimas noticias.

Andina Kallenbach explicó que Adriana Colamarde, la mamá del muchacho, estaba "teniendo dificultades" para sobrellevar la distancia que la separaba de su hijo durante los operativos de los últimos días. La familia de Artigau pide la empatía de los ciudadanos, pero sobre todo solicita la ayuda por parte del Gobierno.

La profesora de inglés de Artigau se solidarizó con la madre del joven: "Nadie merece tener un hijo en esta situación y estar tan lejos, y nadie merece pasar por no tener a su familia ahí si lo encuentran vivo y herido". Por otra parte, la mujer reconoció que tanto la Policía de Nueva Zelanda como la Embajada de Argentina en el país siguen de cerca el operativo de búsqueda, pero explicó que no tenían novedades al respecto.

Las últimas horas del joven

Todo ocurrió mientras Héctor Gastón Artigau y otros dos argentinos que conoció en el viaje, Blas Antonelli y Santiago Ponce, realizaban la caminata Rob Roy Glacier Track. Este sendero atraviesa un valle alpino con cascadas y un río de deshielo, y alcanza un mirador a mil metros de altitud. Uno de los últimos en verlo con vida dialogó con un periódico neozelandés donde relató que perdieron de vista al joven en un tramo rocoso del sendero, cerca del río. Poco después, encontraron su gorra en el agua. "Empezamos a gritar y a pedir ayuda".

Según informa The New Zeland Herald, el accidente ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas del jueves, hora local, a unos 600 metros del mirador superior de la ruta. La principal hipótesis es que el argentino cayó al río, pero lo cierto es que no hay nada comprobado hasta el momento.

Desde que se reportó su desaparición, varios equipos de búsqueda y rescate se unieron y trabajaron sin cesar en la zona, con condiciones difíciles que complican la localización del joven. Los esfuerzos incluyen rescate terrestre en el cañón de Wānaka, operaciones de rescate fluvial y submarinismo, así como búsquedas aéreas. Aspiring Helicopters, con su colaboración aérea, transportó equipos de rescate al lugar y participó en las tareas de localización desde el aire.

Según sus amigos, en el momento de su desaparición vestía una musculosa negra, bermudas del mismo color, zapatillas Salomón grises y llevaba una mochila azul oscuro. La situación generó una profunda preocupación en su familia en Argentina, y, según confirmó uno de sus amigos en una publicación de Facebook, la Cancillería ya tomó intervención.

Quien es Héctor Gastón Artigau

El joven argentino se define como una persona amante del turismo y la naturaleza, su amor por los viajes lo llevó a instalarse en Nueva Zelanda en septiembre de 2024, donde en diferentes ocasiones realizaba travesías para seguir ampliando sus conocimientos.

Antes de su llegada al país a mediados del año pasado, el joven estudió en la Escuela Agrotécnica Ingeniero Lorenzo Parodi, en Pergamino, su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires. El chico de 21 años también estudió inglés para lograr una mejor comunicación en Nueva Zelanda. Artigau comenzó viviendo en Papamoa y luego, comenzó con trabajos agrícolas temporales en la región de la Bahía de Plenty. Su última labor fue como recolector de cerezas en Leaning Rock Cherries, en la región de Otago.