Destrozado, habló el papá de Kim Gómez: "Tenía la hija perfecta y me la sacaron"

Marcos, papá de Kim Gómez, rompió el silencio. A pocas horas de perder a su hija que fue asesinada en medio de un robo en La Plata, su papá declaró con dolor que aceptará el pedido de disculpas de los padres del adolescente de 17 años, único aprehendido por el caso.

Gómez pasa el peor día de su vida tras la muerte de su hija de 7 años en Altos de San Lorenzo pero aún así visibilizó lo que él y su compañera de vida tuvieron que atravesar: "Florencia, mi pareja, y Kim habían ido a hacer gimnasia. En un semáforo, le abren la puerta y se meten, tiran a la madre al piso y se llevan el Fiat", contó y siguió: "En 22 y 72, la nena cae al piso y la arrastran con el auto. Ella gritaba . No tenemos certezas si la empujan o se tira".

Kim Gómez, de 7 años, fue asesinada por delincuentes en La Plata

Sobre esto mismo, reflexionó: "Vieron a la nena sentada con el cinturón puesto y no les importó. Que roben tranquilos, pero no puedo entender cómo no pararon. ¿Qué clase de ser humano son? Una nena de 7 años, ¿cómo podría defenderse? ", dijo con la voz entrecortada.

Sobre los detenidos, un chico de 14 y otro de 17 años, Marcos expresó con dolor: "No entiendo tampoco por qué los liberaron. En qué momento vamos a cambiar las leyes, porque esto que pasó ayer puede volver a pasar mañana", dijo.

Además, tuvo un acto de valentía y de humildad: " Le voy a aceptar las disculpas a su papá , pero quiero saber por qué no está acá, por qué no me vino a ver", dijo pero al mismo tiempo aportó: "Si alguna vez mi hijo se equivoca, yo como padre voy a salir a responder por él. Me gustaría que el papá de esta persona haga lo mismo".

Después, denunció cómo vivió los momentos posteriores a la detención de los adolescentes que podrían estar implicados en la muerte de su hija: "Cuando los agarraron, estos pibes estaban como si nada. Voy a ser sincero, me gustaría que sufran un poco lo que estoy sufriendo yo ".

La desgarradora imagen del padre de Kim Gómez

Con muchísimo dolor, Marcos recordó a Kim, la describió como " la hija perfecta " y contó cómo era la niña: "La tuve con la mujer que siempre amé. La soñé a mi hija y me la sacaron", dijo y siguió: "Era una nena inocente, súper ordenada, llena de amigas, la mandábamos a hacer actividades para que se críe en un ambiente diferente, para que sueñe. Con esto nos destrozaron como familia".

El papá de Kim Gómez también relató: "Florencia, su mamá, está destrozada, está con la familia y la están conteniendo. Pero ojalá si tenemos un poquito de justicia, que paguen para siempre, porque el dolor que voy a tener para siempre", dijo contundente y, en la misma línea expresó: "Me gustaría que se haga justicia, que paguen, nada más que eso. Con eso voy a estar bien. Y me gustaría que la familia de esta gente se presente, que den la cara, que tengan las pelotas que estoy teniendo yo en este momento. Quiero que vengan, obvio que los voy a recibir".