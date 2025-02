Detuvieron a un futbolista Alan Sosa de Gimnasia de La Plata por "secuestrar" a su esposa

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata Alan Sosa de 21 años fue detenido el lunes por la noche en Gonnet, tras que las autoridades policiales comprobaran las denuncias de sus vecinos en relación al sometimiento que ejercía contra su pareja Sofía Szepietowski de 24. El delito por el que fue capturado fue la "privación ilegal de la libertad y coacción agravadas por el vínculo" que ejercía contra la mujer con la que convivía hace ocho meses, en su vuelta a la ciudad de las diagonales.

Las fuerzas de seguridad se apersonaron al domicilio de 505 entre 17 y 18 cerca de las 22, a partir de las denuncias que realizaron sus vecinos. A las 22:30 fue que se registró en video la salida del domicilio del mediocampista, quien iba esposado a sus espaldas y acarreado por personal policial.

Según la víctima, tras una discusión con Sosa este le quitó las llaves del portón eléctrico e impidió su salida, mientras la agredía verbalmente de forma desenfrenada. Así pasó varias horas Szepietowski, quien en su versión a la Policía aseguró que estaba "retenida y amenazada" por quien fuera su pareja.

El personal policial afirmó que cuando llegó a la escena la encontró a la mujer en un estado de "nerviosismo y llorando". La causa y la investigación está a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17. A su vez, a través de testimonios de la víctima en redes sociales, se conoció en parte cómo avanzó la causa.

"¿Es aparecer muerta para que se pongan en contra de uno que patea la pelotita no? Manga de mononeuronales", escribió Sofía en su cuenta de X, con una foto de la declaración testimonial que brindó graficando la publicación. "No paro de temblar, de llorar, se me parte la cabeza, quiero estar con mi hija ya", agregó más adelante en relación a la niña que tiene con Sosa.

"¿Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas", sumó en otro posteo más adelante, de acuerdo a lo que registró el sitio platense Hechos y Derecho. "Tres de la mañana en un patrullero yendo a hacerme un cuerpo médico. Y me decía 'amor de mi vida'. Todo se paga y no me importa cuándo, así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar una a una. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón", señaló la joven.

Sofía Szepietowski tiene 24 años y fue rescatada de la vivienda de Alan Sosa, padre de su hija, que la había privado de su libertad.

Más adelante relató cómo fue que fue creciendo la violencia de género en su relación. "Lo defendí a capa y espada ante cualquiera y ante cualquier situación. Me alejé de mi familia, mis amigos, dejé mi departamento, mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera y así me pagás. Me vas a doler toda mi vida, pero no te quiero cerca nunca más", sentenció la marplatense.

La relación con Sosa había arrancado en la ciudad balnearia, luego de que el futbolista haya pasado a préstamo por Aldosivi. Allí fue que se conocieron y tuvieron una hija, mientras Sosa cumplía un rol en la cancha, en el marco del ascenso que la institución marplatense logró el último torneo de la B Nacional. "A mi nunca más me vinculen con ese violento", pidió.

También tuvo tiempo para reflexionar en relación a su hija. "¡Perdoname vos! Por las malas decisiones, las idas y vueltas, los malhumores, las tardes de juego con mamá llorando. Voy a compensar cada segundo y a partir de hoy, somos vos y yo para siempre, mi amor", prometió. La Policía llegó a tiempo.