Disparos en el patio: un alumno entró armado y mató a un compañero de 13 años en una escuela de Santa Fe

La rutina escolar se quebró en segundos. Lo que debía ser el inicio de una jornada más terminó en una escena de horror en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, donde un alumno armado abrió fuego contra sus compañeros y mató a un adolescente de 13 años. El ataque ocurrió este lunes alrededor de las 7.15, en el patio interno del establecimiento, mientras los estudiantes esperaban para izar la bandera.

Según la información preliminar, el agresor -un joven de entre 15 y 16 años- sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar. "El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años", confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal. El estruendo de los disparos desató el pánico. Los chicos corrieron en todas direcciones, mientras los gritos y la desesperación se apoderaban del lugar.

Un video registrado por un alumno captó ese instante brutal: detonaciones, corridas y el intento desesperado por escapar. Un padre relató lo que su hijo le contó minutos después: "Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr". El atacante habría utilizado una escopeta que, según algunos testimonios, ingresó oculta en un estuche de guitarra.

En cuestión de segundos, disparó varias veces: un alumno murió en el acto y al menos otros dos -de 13 y 15 años- resultaron heridos. Uno de ellos debió ser trasladado bajo "código rojo" a la ciudad de Rafaela por la gravedad de las lesiones. "Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio", explicó Muñoz.

Además, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal agregó un dato que profundiza el desconcierto: "Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención". La escena posterior fue igual de desgarradora. Padres y familiares llegaron al establecimiento en medio de la incertidumbre, buscando a sus hijos entre ambulancias, patrulleros y docentes conmocionados.

"Toda la comunidad educativa está conmocionada. Aquí nos conocemos todos", describió un periodista local. Y agregó: "La víctima es un chico que jugaba en el club donde soy presidente y los familiares se están enterando ahora". El agresor fue detenido poco después del ataque. Por el momento, no se conocen los motivos que desencadenaron la masacre. La escuela, una de las más importantes de la ciudad, suspendió todas sus actividades y se decretó asueto y duelo.