El ex libertario Germán Kiczka acusado por distribuir material de abuso sexual infantil no dio ni un paso atrás y negó todo

Momentos decisivos se viven en Misiones por lo que respecta a las declaraciones de Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI). Tanto el ex diputado libertario como su hermano, negaron rotundamente los hechos, disfrazaron la tenencia del material y elaboraron una coartada digna de una película de terror.

Germán Kiczka, el menos de los hermanos se vio bastante preocupado por sacar del medio de los hechos delictivos a su prima Melisa y su esposa Alejandra quienes prestaron declaración durante el viernes pasado por la causa que empezó a investigarse tras un arduo trabajo intencional y que finalmente terminó por determinar que en el domicilio del funcionario del partido Activar había actividad de consumo de MASI y, tras los allanamientos se encontraron no sólo con material de abuso sexual a niños y niñas sino también videos relacionados con zoofilia.

Germán y Sebastián Kiczka durante la jornada del juicio

Si bien el juicio escaló en tensiones durante las jornadas de la semana pasada cuando se proyectaron los videos en la sala, en la jornada de declaración de hoy, Germán explicó que "está convencido de que le plantaron un pendrive", siguiendo la línea de que se monta sobre su figura una operación política. En la misma línea, explicó cuándo entró en razón sobre el pendrive con MASI que lo implica de manera directa: "Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar".

Sobre ese elemento en particular, explicó: "Era un pendrive que yo había utilizado porque estudiaba a distancia en aquel entonces. Bajaba apuntes, facturas y cosas del trabajo. Lo usaba para ir a imprimir a las librerías o las oficinas porque no teníamos impresora". Es ahí cuando se completa la coartada en la que implicaría a su hermano Sebastián como una persona que padece una "patología".

Germán Kiczka, ex diputado libertario

Germán, el diputado está alojado en la misma celda que su hermano Sebastián y explicó que ese pendrive le habría pertenecido a este último y sobre eso explicó: "Lo usó, lo llevó a mi casa y lo llevó de vuelta a su vivienda (...) evidentemente no fue así".

Uno de los modus operandis que se investigan tiene que ver con el canal de YouTube El show de magia del Tío Germán en donde ambos hermanos publicaban trucos de magia y chistes para menores de edad: "Esa situación se generó porque un día se me ocurrió grabar un truco de magia para mi sobrina. Después se sumaron mi hermano Agustín, mis padres y finalmente, Sebastián. Se convirtió en una actividad que hacíamos los domingos en familia".

Germán Kiczka en su canal de YouTube El show de magia del Tío Germán

En la misma línea, expresó: "Llegó a tal punto que bajé una pequeña aplicación de edición, agregaba aplausos y risas. Nos divertíamos haciendo esas payasadas. Pasaron a ser programas de 20 minutos o media hora que eran imposibles enviar vía WhatsApp, ya que solo permitía 25 megabytes si mal no recuerdo", detalló y siguió: "Mi cuñado que era ingeniero en sistemas me dijo que lo suba a YouTube y le pase el link para verlo todos juntos en la tele".

Germán explicó que le dolió "muchísimo" que sus sobrinos -para quienes estaban dirigidos los videos- se vieran involucrados en la denuncia: "Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso. Los invito a que miren los videos, están buenísimos", dijo contundente.

Sebastián y Germán Kiczka durante la jornada del juicio

La coartada del hermano de Germán, Sebastián Kiczka es diferente: tiene que ver con declararlo insano a partir de que al momento de su fuga, se lo encontró desvariando y deambulando por las calles. Él también declaró: "No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance", dijo.

En la misma línea, que su hermano, Sebastián explicó: "Un día, en la casa de Germán me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive", declaró.

Germán Kiczka durante la jornada del juicio

Esta es la décima jornada del juicio que conmovió al país a cargo de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya que incorporaron por lectura seis testigos de acuerdo a lo presentado en la etapa de instrucción, al tiempo que una persona compareció de manera presencial. El veredicto se dará a conocer este miércoles a las 8:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, situado en la ciudad misionera de Posadas.