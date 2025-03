"Ella tenía miedo, lo sabía capaz de cualquier cosa": un ex policía incendió la casa de su ex pareja y la mató

El barrio San Martín, en Mendoza, amaneció envuelto en el horror. Un incendio voraz consumió la vivienda de Verónica Magallanes, de 49 años, en un hecho que, con el correr de las horas, reveló su verdadero trasfondo: su expareja, R. Celedón, un ex policía exonerado, habría sido el autor del ataque incendiario que terminó con la vida de la mujer y dejó al hijo de ambos en estado crítico. El fuego se desató en la madrugada del lunes. Vecinos alarmados por el estruendo de las llamas llamaron al 911 mientras intentaban auxiliar a las víctimas. Cuando los bomberos llegaron, la escena era desoladora: la cocina, una habitación y la lavandería estaban completamente destruidas. Entre las ruinas, las víctimas luchaban por su vida.

El hijo de la víctima lucha por su vida

Magallanes y su hijo, Mariano Celedón, de 32 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital Lagomaggiore con el 90% de sus cuerpos quemados. Durante horas, los médicos intentaron estabilizar a la mujer, pero su cuerpo no resistió. En la mañana del martes, su muerte fue confirmada. Su hijo, en tanto, sigue en estado crítico, aferrándose a la vida en medio de una batalla médica incierta. El responsable del crimen, R. Celedón, fue hallado en el lugar del siniestro con quemaduras en sus miembros inferiores. Según fuentes policiales, no opuso resistencia y admitió haber iniciado el incendio.

Fue trasladado al hospital bajo custodia y, aunque su estado es estable, permanece sedado, lo que impide hasta ahora que la fiscal Andrea Lazo pueda imputarlo formalmente. Celedón había sido exonerado de la fuerza en 2006, aunque aún se desconocen los motivos de su expulsión. Lo que sí es claro es que su relación con Magallanes estaba marcada por la violencia. No era la primera vez que la mujer sufría ataques de su ex pareja, pero nadie imaginó que la pesadilla terminaría de manera tan brutal.

El incendio no solo arrebató la vida de Magallanes y dejó a su hijo al borde de la muerte, sino que destrozó por completo el hogar que ella había construido. Los bomberos informaron que las pérdidas en la vivienda fueron totales en los sectores afectados. El barrio San Martín aún no sale del estupor. Vecinos relataron que la víctima había denunciado previamente episodios de violencia por parte de Celedón, aunque no se sabe si existía una medida de restricción vigente. "Ella tenía miedo, lo sabía capaz de cualquier cosa, pero jamás imaginamos esto", dijo una vecina entre lágrimas.

Mientras Celedón permanece internado, la Justicia avanza en la recolección de pruebas. En las próximas horas, cuando su estado lo permita, será imputado por femicidio, lesiones gravísimas y tentativa de homicidio. La fiscal Lazo encabeza la investigación y aseguró que no habrá impunidad. El caso de Verónica Magallanes se suma a la escalofriante lista de femicidios que golpean al país, mientras que su hijo sigue luchando por sobrevivir.