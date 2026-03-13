Emboscada en Barracas: un influencer fue baleado cuando intentaba vender dos celulares

Lo que parecía una simple operación de compra y venta terminó convertido en una escena de violencia que pudo haber terminado en tragedia. El influencer Gabriel García, conocido en redes sociales como "El Profe", fue baleado durante una emboscada cuando intentaba vender dos celulares en el barrio porteño de Barracas. El hecho ocurrió el 2 de marzo en la esquina de Santo Domingo y Santa Elena, aunque tomó estado público en las últimas horas luego de que la propia víctima difundiera el video del ataque. La grabación existe porque García llevaba puestos unos anteojos con cámara que registraron toda la secuencia.

En las imágenes se ve cómo el influencer llega al punto de encuentro a bordo de su moto y saluda al supuesto comprador. Tras un breve intercambio, le entrega uno de los teléfonos para que lo revise. Durante algunos segundos todo parece normal. Pero la situación cambia de manera abrupta. De repente aparece un tercer hombre que se acerca a la escena de forma sospechosa. Al percibir que algo no estaba bien, García reacciona instintivamente: acelera su moto e intenta escapar del lugar.

Fue en ese momento cuando se escuchó el disparo. Mientras huía, una bala impactó en su pierna derecha. A pesar del dolor y la herida, el influencer continuó conduciendo durante varios metros para alejarse de los delincuentes. Herido y en estado de shock, comenzó a pedir ayuda a las personas que encontraba en la calle. Durante los primeros momentos nadie respondió a su desesperado pedido. Recién después, un grupo de vecinos se acercó para asistirlo y llamar a emergencias.

Minutos más tarde una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Penna, donde fue atendido por la herida de bala. Según el parte médico, su vida no corrió peligro. El caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 23, a cargo del fiscal Marcelo Retes, que investiga el episodio como robo a mano armada y lesiones. El material grabado por los anteojos del propio García se transformó en una pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

Según indicaron fuentes policiales, las imágenes permiten observar el momento exacto en que se monta la emboscada y podrían ser determinantes para identificar a los responsables. Por ahora, no hay detenidos. La causa también es investigada por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente por agentes de la Comisaría Vecinal 4D, que buscan reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.

García tiene 32 años y acumula más de 48.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido vinculado al mundo de la tecnología y la compraventa de dispositivos electrónicos. En su perfil se presenta como emprendedor y asegura haber vendido más de 1400 celulares a través de su negocio. Dentro de su comunidad digital, muchos lo conocen como "El Profe" por sus consejos para comprar y vender tecnología. Pero esa misma actividad fue la que lo dejó expuesto a la trampa.

Lo que debía ser una transacción más terminó en una emboscada cuidadosamente preparada: un falso comprador, un cómplice que aparece de sorpresa y un disparo que marcó el final del encuentro. La escena quedó registrada segundo a segundo por la cámara que el propio influencer llevaba puesta, transformando el ataque en una prueba clave para la investigación y en un crudo testimonio de un hecho que pudo haber terminado mucho peor. Mientras la Justicia intenta dar con los responsables, el video sigue circulando en redes como una advertencia brutal sobre los riesgos de las ventas pactadas en la calle.