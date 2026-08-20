Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: una semana de suspensión y allanamientos en Swiss Medical y Los Arcos

Luego del escándalo durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el que se conoció que habían existido confusiones alrededor de la historia clínica y los estudios del campeón del mundo y de su padre homónimo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 suspendió este jueves el proceso hasta dentro de siete días, mientras que dictó allanamientos a las sedes de Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos, con el fin de secuestrar toda la documentación relacionada al caso.

De acuerdo a la definición judicial, tras la decisión del Tribunal comenzaron los operativos en el barrio de Palermo y durante la tarde de este jueves ya tendrían en sus manos toda la información que requirieron para la continuidad del proceso. El fiscal Patricio Ferrari había solicitado la acción y había dejado una fuerte y contundente frase, alrededor de las distintas maniobras que se vieron por parte de los distintos defensores: "no van a voltear el juicio"

Burlando aseguró que la confusión no fue "un error".

En ese sentido, y tras un largo cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, confirmaron los allanamientos y lograron que se cumpla la voluntad de la parte acusadora y determinaron que efectivos de la Policía de la Ciudad y bonaerense sean parte conjunta en los operativos.

A partir de la suspensión del juicio, también debieron posponerse las declaraciones de los psiquiatras José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA), y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón. Lo cierto es que la decisión generó que el abogado Fernando Burlando deslizara que, para él, la confusión "no se trató de un error".

Diego Maradona padre y Diego Maradona hijo.

Los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Edith Forlini, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, fueron quienes denunciaron las inconsistencias tras comparar estudios de "Don Diego", como se conocía al padre del astro mundial del fútbol, con los de su hijo y lograron constatar que los números de socios de ambos no eran los mismos.

Durante el último martes el nefrólogo Hernán Trimarchi se había referido a una supuesta "enfermedad renal crónica" que padecía el fallecido ex campeón del mundo, que se encontraba descrita en la Junta Médica de 138 páginas. Esa definición fue el gatillo que precipitó las incongruencias que derivaron en la decisión del Tribunal.