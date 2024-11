"¡Está desatado!": un docente de la carrera de enfermería fue denunciado por aprobar a alumnos a cambio de favores sexuales

Un docente de la Escuela de Enfermería de Aguilares, en la provincia de Tucumán, fue denunciado por aprobar a estudiantes a cambio de supuestos favores sexuales y de grandes sumas de dinero para manipular las calificaciones. La denuncia fue presentada a principios de año y está siendo investigada por la Fiscalía Federal N°2, bajo la dirección del fiscal Agustín Chits, quien desde entonces viene recopilando testimonios y pruebas comprometedoras.

En uno de los audios presentados en la causa se puede oír a una estudiante hablando con una intermediaria del docente, quien le advierte que el profesor estaba pidiendo más dinero para subir las notas. "Si quiere más plata que me suba. Cuando me suba la nota recién obtendrá más dinero, si ya cobró de mi parte. Siempre le pasé cuando quedamos", se escucha a la alumna responderle en la escucha que ya está en manos de la Justicia.

Un docente de la carrera de enfermería en Tucumán fue denunciado por aprobar a alumnos a cambio de favores sexuales

La denuncia, que incluye pruebas anónimas y fue dada a conocer por TN, sostiene que el docente no solo pedía dinero y regalos para cambiar calificaciones, sino también favores sexuales, y que esta situación sería conocida por la coordinadora de la institución. "Una de las principales y más grave situación está relacionada con el intercambio de notas de parciales (promoción de la materia) con dinero, regalos e incluso favores sexuales", reza la denuncia.

Esto -advierte- con total conocimiento "por parte de la coordinadora a cargo de la institución". Según la investigación a partir de la denuncia anónima, los estudiantes debían pagar sumas elevadas por aprobar los exámenes. En uno de los mensajes, una estudiante relata que el docente conocido como "R." le pidió $40,000 para aprobar un examen, y que otro estudiante habría sido contactado desde un número distinto para exigirle $30,000 por una mejora en su nota.

Además, en otro audio, una alumna expresa preocupación al saber que un profesor sospechaba de los elevados índices de aprobación sin estudio, y menciona que en una evaluación de ingreso a hospitales quedarían expuestos, temiendo que la falta de conocimientos de los estudiantes revelara el fraude. "Vos sabés que está desatado R. Está pidiendo $40.000 por un examen. Cuando vos me habías dicho, no te había creído", le cuenta una alumna a otra.

Se lo acusa por cobrar dinero y favores sexuales a estudiantes a cambio de adulterar notas.

Y agrega: "Después que me contaste, me mandó un mensaje una excompañera y me preguntó si R. había cambiado el número. Le pregunté por qué y me dijo que le escribió de otro número diciendo que para subirle la nota necesitaba $30.000″. En otro audio, una mujer evidentemente preocupada afirma: "Si nos llaman a un examen de ingreso a los hospitales, estamos todos perdidos". En respuesta a la denuncia, el profesor Luis Solorzano, al enterarse del caso, entregó a las autoridades universitarias chats, documentos y transferencias bancarias de los estudiantes implicados, buscando así que se tomen medidas sobre la situación. La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a la que pertenece la Escuela de Enfermería, mantiene un fuerte hermetismo respecto al escándalo, aunque las consecuencias podrían derivar en sanciones graves y en una intervención judicial más exhaustiva, debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto en la reputación de la institución.