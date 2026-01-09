Eugenia Rolón se la dio contra un poste en Mar de Ajó: detalles escabrosos y un archivo que no resiste

Eugenia Rolón, militante de La Libertad Avanza y pareja del tiktoker libertario Iñaki "Pepona" Gutiérrez, parece haber llevado su filosofía de "libertad" un poco más allá de los límites del sentido común. El pasado jueves, en la pacífica localidad de Mar de Ajó, Rolón decidió que las reglas son para los demás y protagonizó un accidente que dejó a más de uno con la mandíbula en el suelo (y no precisamente por el golpe).

Rolón conducía sin registro

A las 8:57 de la mañana, y con un nivel de alcohol en sangre digno de una fiesta de fin de año (1.89, para ser exactos), Rolón se subió a su Honda Fit -cuyo historial de multas podría competir con una novela de terror- y se dispuso a deleitar a los transeúntes con maniobras que harían palidecer al mismísimo Dominic Toretto. El resultado: un poste de luz menos en el paisaje costero y una lección más sobre cómo no manejar.

Por supuesto, la historia no termina ahí. Porque, como si fuera un guión escrito por un humorista, resulta que Rolón no tenía ni siquiera licencia de conducir . Sí, esa pequeña tarjeta que el resto de los mortales necesita para circular legalmente. Pero claro, cuando uno milita contra "la casta" y sus reglas opresoras, ¿quién necesita un carnet?

El vehículo, por cierto, no solo acumulaba multas por la módica suma de $870 mil -un detalle menor para los campeones del liberalismo económico-, sino que además estaba registrado a nombre de su novio, el célebre "Pepona" Gutiérrez. Este último tuvo el noble gesto de ir a buscar a su amada tras su breve paso por la comisaría. Nada dice "amor libertario" como rescatar a tu pareja después de un choque etílico.

Pero lo que realmente eleva esta historia al nivel de tragicomedia es el archivo. Resulta que no hace mucho tiempo, Rolón se sumó a las críticas de su novio hacia una funcionaria kirchnerista que había sido captada manejando en estado de ebriedad. En ese entonces, Rolón sentenció con indignación: " La impunidad es total. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas ". Años después, parece que la ironía decidió devolverle el favor.

El archivo que la novia de al Pepona no resiste

Afortunadamente, el incidente de Eugenia Rolón completamente alcoholizada en Mar de Ajó no dejó víctimas más allá del poste y la dignidad de los involucrados. Sin embargo, queda la pregunta: ¿qué dirá ahora sobre las reglas y los límites? Aunque por el momento ni ella ni su novio Iñaki "Pepona" Gutiérrez salieron a dar explicaciones, se espera que por un mínimo de decoro lo hagan en las próximas horas.