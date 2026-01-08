Un jefe de la Federal manejaba borracho y destruyó a una familia: quedó libre por decisión judicial

El sábado 2 de enero, una tragedia sacudió la tranquilidad de la ruta provincial 6, en Luján. Un Honda Civic, conducido por Gastón Maximiliano Montepeloso, jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina (PFA) en Rafaela, Santa Fe, cruzó el cantero central y chocó de frente contra un Chevrolet Prisma. El impacto fue devastador: Vanesa Escalante, de 36 años, perdió la vida en el acto. Su esposo, Marcelo Emmi (38), y su hija de 14 años sobrevivieron con heridas.

El test de alcoholemia realizado a Montepeloso arrojó un resultado positivo: 0,48 gramos de alcohol en sangre aunque en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para conductores. Sin embargo, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia consideró "desproporcionado" mantener al oficial detenido y ordenó su liberación inmediata, imponiendo medidas como la entrega de su licencia de conducir y la prohibición de contacto con las víctimas.

Gastón Maximiliano Montepeloso mató a Vanesa Escalante

La decisión generó indignación en la comunidad y entre los familiares de Vanesa. "Estos asesinos tienen que pagar, destruyeron una familia, su hijita y su esposo!!!! Compartan por favor, gracias", expresó una allegada a las víctimas en redes sociales.

Montepeloso, quien viajaba junto a su pareja Romina Riedel —también policía federal y bombero voluntaria—, fue imputado por " homicidio culposo agravado por conducción imprudente y negligente " y "lesiones culposas". La pena podría alcanzar hasta seis años de prisión. Sin embargo, su libertad genera dudas sobre la verdadera aplicación de la justicia.

El abogado defensor del oficial, Pablo Nicolás Merlo, negó que su cliente estuviera participando en una picada, como se especuló inicialmente. Según su versión, un tercer vehículo —posiblemente un BMW gris que se dio a la fuga— habría provocado el despiste del Honda Civic al rozarlo: "Se acredita una colisión por raspado positivo, es decir, que hubo un roce con el vehículo de mi cliente, lo que habría sido el origen de la maniobra que provocó el accidente", afirmó Merlo, quien también espera los resultados de una pericia toxicológica para determinar el estado exacto del imputado al momento del choque.

Mientras tanto, la familia destrozada por esta tragedia espera justicia. Las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos serán clave para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la Policía Federal Argentina decidió pasar a disponibilidad a Gastón Maximiliano Montepeloso e inició un sumario administrativo interno. Sin embargo, el dolor de los Emmi-Escalante es irreparable.