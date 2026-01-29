Explosión y pánico en San Fernando: una fábrica química ardió y el estruendo se sintió a kilómetros

Todo ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada. Un estruendo seco, violento, seguido por una onda expansiva que hizo temblar paredes, romper vidrios y arrancar a los vecinos del sueño. Una explosión de gran magnitud se produjo en una fábrica de productos químicos de la localidad bonaerense de San Fernando y dio inicio a un incendio que, por su intensidad, mantuvo en vilo a toda la zona norte del conurbano. El siniestro sucedió en un inmueble ubicado sobre la calle Brandsen al 800, donde funciona un depósito de la empresa Otowil, lindero a la fábrica Sabores y Fragancias.

El navegador no soporta este contenido.

El estallido fue tan potente que se sintió a varias cuadras a la redonda e incluso alcanzó al partido vecino de Tigre. La onda expansiva provocó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito sobre la vía pública y generó un foco ígneo visible desde la calle, que habría alcanzado también a vehículos estacionados en las inmediaciones. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de sirenas.

Al menos diez dotaciones de Bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar acudieron para combatir las llamas que avanzaban sobre las instalaciones donde se almacenan productos químicos, un material altamente combustible que aceleró la propagación del fuego. Como medida preventiva, se dispuso un corte total del suministro eléctrico en un radio de unas 15 manzanas, dejando a oscuras a cientos de vecinos mientras el incendio era controlado.

Patrulleros, ambulancias y equipos de emergencia rodearon la manzana, en una escena marcada por el humo, el resplandor del fuego y la incertidumbre. El jefe de Bomberos, Gustavo Calveiro, confirmó que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. "No hay afectados" y solo se registró "rotura de vidrios y ventanas de casas linderas", señaló.

Al describir la magnitud del incendio, explicó: "Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo, y estaba generalizada en su totalidad". Calveiro también detalló que el corte de energía se realizó de manera preventiva y que, con el incendio ya circunscripto, las tareas se concentraron en la remoción de escombros.

Explosión en la madrugada y pánico en San Fernando

Y agregó: "No se registraron heridos, solo hubo algunos bomberos afectados por el humo, pero nada más. El incendio ya está circunscripto, ahora estamos en las tareas de remoción". Respecto a la planta lindera, destacó: "No se vio afectada porque se retiró de manera inmediata todos los productos químicos para evitar la propagación". Sin embargo, el impacto del estallido se sintió en los hogares.

A varias cuadras del foco, sobre la calle Alvear, vecinos reportaron vidrios estallados, objetos desplazados y daños estructurales. En algunos casos, tachos encendidos lanzados por la explosión generaron focos secundarios de incendio en propiedades particulares. Al menos dos viviendas fueron alcanzadas por el fuego y necesitaron la intervención directa de los bomberos, una de ellas ubicada a más de 100 metros del lugar del siniestro.

Sebastián, uno de los vecinos afectados, relató el momento con crudeza: "Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica".

El navegador no soporta este contenido.

El estallido dejó huellas dentro de su vivienda. "La explosión provocó la rotura de vidrios y parte de lo que es el cielorraso también cayó. Y sobre el techo de casa cayeron elementos de la parte de la cableada, los tacos de madera prendidos fuego", contó y explicó: "Una chica que vive en el edificio trasero vino a avisarnos que, mientras nosotros estábamos mirando, se estaba prendiendo fuego arriba, el techo. Fui hasta adentro, subí y pude apagar lo que era el resto y bajé los restos".

Explosión en la madrugada y pánico en San Fernando

Pese al miedo, el vecino destacó el accionar de los equipos de emergencia. "Es impresionante porque desde el minuto que llegaron empezaron a armar un grupo de trabajo y fue un accionar impecable", subrayó. Y cerró con una frase que resume el clima de la madrugada: "Muchos de los vecinos salieron asustados porque teníamos miedo de que por la red de gas se produzca algún tipo de explosión".