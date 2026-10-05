Facundo Moyano, con Candela Arizaga en Madrid pese a la perimetral: "Llora todos los días"

Tiene prohibido acercarse a ella, pero cruzó el océano para verla. Facundo Moyano confirmó que está en Madrid junto a Candela Arizaga, la modelo de 23 años por la que la Justicia argentina lo imputó en una causa de violencia de género. Lejos de esconderse, el exdiputado ensayó una defensa que roza la provocación: la restricción perimetral, dijo, no corre fuera del país.

La confirmación llegó por una vía insólita cuando Moria Casán intercambió mensajes con el dirigente sindical y los mostró al aire en La mañana con Moria (eltrece). "Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres", le escribió Moyano.

Latorre compartió una foto de Moyano en Madrid

Sobre la causa que sigue abierta en su contra, fue todavía más lejos: " No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero ", dijo y agregó, sobre el estado de la joven: "Candela llora todos los días y queremos estar juntos".

Los mensajes aparecieron después de que se filtrara un video de los dos sentados en un restaurante de la capital española. Las imágenes las difundieron las redes de SQP (América), el ciclo que conduce Yanina Latorre.

Polémica, estupefacientes y gritos a la madrugada

El escándalo empezó el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio donde vivía Moyano y fue vista corriendo por las calles de Belgrano. El sindicalista fue detenido y quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Candela Arizaga

Cuando lo excarcelaron, la Justicia le impuso pautas de conducta. Entre ellas, la prohibición de acercarse y de comunicarse con la joven. El caso tuvo además un costado turbio: Moyano declaró que Arizaga había sufrido un paro y explicó por qué se negó a hacerse un análisis toxicológico. Y fue ella misma quien confirmó tiempo después que seguía con él y atribuyó lo ocurrido a un brote producto del consumo de drogas.

Madrid no sería la primera vez ya que en septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por desobediencia, ante la sospecha de que se había encontrado con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires pese a la restricción.

La Justicia confirmó que el exdiputado se alojó ahí entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603, y el hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad. El informe señaló que no había registros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no se había podido reconstruir el supuesto encuentro.

Pero hay otro dato. Un peritaje sobre los celulares de ambos detectó coincidencias de señal en antenas cercanas al hotel en distintos momentos de septiembre. La Fiscalía sumó ese elemento a la investigación.

Facundo Moyano

Ahora, con un video en Madrid y un chat leído en televisión, el propio Facundo Moyano les dio a los investigadores lo que buscaban: la confirmación de que está con ella. Su argumento es que la perimetral no rige en el exterior. Si eso alcanza o no, lo va a tener que decidir la Justicia.