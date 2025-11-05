Impactante caída de un narcoavión en Rosario de la Frontera: 140 kilos de cocaína incautados

En un episodio digno de una película policial, un narcoavión de matrícula boliviana cayó este martes en el paraje San Felipe, ubicado en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta. La aeronave, que transportaba un cargamento de 140 kilos de cocaína, terminó impactando contra una zona arbolada tras un fallido intento de aterrizaje de emergencia.

El hecho fue registrado en su totalidad por un vecino que, asombrado por la escena, logró capturar con su celular los momentos previos al impacto: " Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad . Lo empecé a filmar porque no era común. Luego, cuando vi que se perdió entre la arboleda, me acerqué para ver qué había pasado y vi que otro vehículo estaba prendiéndose fuego", relató a medios locales.

Así quedó la narcoavioneta tras el impacto

En el video se puede ver claramente cómo la avioneta desciende con el morro apuntando hacia abajo en una maniobra desesperada por ganar velocidad antes de intentar planear y aterrizar. Sin embargo, el esfuerzo del piloto fue insuficiente y la aeronave terminó chocando contra un tronco; como si esto fuera poco, cerca del lugar del accidente, un auto en llamas sumó más dramatismo a la escena, mientras dos camionetas escapaban del lugar a toda velocidad.

Las autoridades policiales no tardaron en llegar al lugar. Personal de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía de Salta montaron un tremendo operativo para asegurar la zona y arrancar con las investigaciones. Según confirmaron fuentes judiciales, los tripulantes lograron escapar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, pero se logró el secuestro del cargamento de droga empaquetada en ladrillos.

La fiscal Florencia Altamirano y el fiscal general Eduardo Villalba se hicieron presentes en el lugar para supervisar las pericias. Villalba informó que " se están haciendo rastrillajes en todo el lugar " y destacó que los daños en la avioneta son totales, agravados por el fuego intencional que consumió parte del fuselaje.

Cerca del paraje San Felipe se detectó una pequeña pista clandestina, lo que refuerza las sospechas de que este tipo de vuelos ilegales son recurrentes en la zona. Las investigaciones buscan determinar las causas exactas del desperfecto que obligó al piloto a realizar el aterrizaje forzoso y si la aeronave contaba con autorización para volar aunque todavía no hay información oficial sobre el caso que impactó a todo el país.