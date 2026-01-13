Grave denuncia contra Julio Iglesias: dos ex empleadas lo acusan de abuso sexual y control extremo

En las últimas horas, el nombre de Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera que fue denunciado por presuntos hechos de abuso sexual por dos mujeres que trabajaron como empleadas en sus mansiones ubicadas en República Dominicana y las Bahamas.

Las denunciantes, que brindaron sus testimonios en entrevistas bajo seudónimos para proteger su identidad, aseguran haber sufrido agresiones, acoso y situaciones de control abusivo durante su vínculo laboral con el artista, cuando él tenía alrededor de 77 años y ellas eran jóvenes.

Julio Iglesias fue denunciado por dos ex empleadas

De acuerdo con las versiones recogidas por medios internacionales, los hechos habrían ocurrido en 2021 en las residencias que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en las Bahamas.

Según los testimonios y la documentación aportada, una de las mujeres, que se desempeñaba como empleada del hogar, declaró que fue presionada para mantener encuentros sexuales no consentidos con Iglesias; en su relato describió episodios que incluyeron penetraciones, cachetadas además de vejaciones verbales y físicas. La segunda denunciante, una fisioterapeuta, sostuvo haber sido víctima de tocamientos no deseados, besos forzados y humillaciones durante su jornada laboral, incluso en espacios como la playa o la piscina de las propiedades.

Las denuncias fueron presentada el 5 de enero pero se remiten a hechos ocurridos en 2021

Las ex trabajadoras también denunciaron un clima de control riguroso y abuso de poder, con horarios extensos, vigilancia constante y reglas estrictas que generaban un ambiente de temor y sumisión. Además, algunas relataron que se les exigían controles médicos invasivos, como revisiones ginecológicas, tests de embarazo y estudios para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Los relatos fueron acompañados por documentos, fotos, mensajes y otros elementos incorporados a la investigación, según informaron los medios que dieron a conocer el caso.

Por el momento, Julio Iglesias no realizó declaraciones públicas sobre las denuncias de abuso sexual

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el 5 de enero de 2026, que abrió diligencias de investigación penal de carácter preprocesal para analizar los hechos bajo secreto sumarial.

Hasta el momento, Julio Iglesias y sus representantes no realizaron declaraciones públicas sobre las acusaciones, y se mantiene la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.