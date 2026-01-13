Habló la abuela del nene de 8 años que lucha por su vida en Pinamar: "Oremos todos juntos"

Pinamar está conmocionada por un gravísimo accidente que dejó a Bastian, un niño de 8 años en estado crítico. El siniestro ocurrió el lunes cerca de las 20 horas en la zona conocida como La Frontera, dentro de un predio privado, cuando un UTV chocó frontalmente con una camioneta Volkswagen Amarok en la cima de un médano. Las circunstancias exactas del choque aún son investigadas por las autoridades municipales.

Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, explicó que el niño estaba a bordo del UTV junto a dos adultos y dos niñas menores de edad. Según el relato de testigos, ambos vehículos ascendían desde lados opuestos del médano, lo que resultó en un impacto violento: "Viene un vehículo de un lado del médano, otro del otro lado, no se ven y se encuentran en la punta del médano y se chocan", detalló el funcionario.

Así quedó el UTV después del choque en Pinamar

El nene fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde ingresó con una hemorragia abdominal y una grave lesión en el hígado ; allí fue intubado y sometido a una cirugía inmediata. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico y las próximas 48 horas serán decisivas para su evolución.

Según informó su abuela en redes sociales, el niño será nuevamente intervenido quirúrgicamente. "Oremos todos juntos. Bastian ingresa a quirófano otra vez, hagamos tan fuerte nuestra oración, para que se nos conceda el milagro ", expresó con angustia.

Bastian lucha por su vida tras un accidente en Pinamar

El comunicado oficial de la Municipalidad de Pinamar confirmó la gravedad del caso: "Un niño de 8 años fue trasladado en estado grave al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente y actualmente permanece internado en terapia intensiva, con seguimiento permanente del equipo médico".

También se brindaron detalles sobre las otras dos nenitas que viajaban en el UTV. Una sufrió lesiones leves, mientras que la otra presentó fractura en el maxilar y fue derivada al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata para atención especializada.

Bastian lucha por su vida tras un accidente en Pinamar

La causa fue caratulada como "lesiones culposas" y se están realizando pericias para esclarecer los hechos. Entre las pericias que se están realizando, las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad, como el uso del cinturón y sistemas de retención infantil, además de posibles controles de alcoholemia . Desde el municipio destacaron que el accidente ocurrió fuera del corredor seguro y espacio público habilitado.

En tanto, Montes señaló que el impacto interno dentro del UTV fue lo que provocó las graves lesiones en el niño. Es que aunque no salió despedido del vehículo, "se golpeó la zona del hígado, que le produjo la hemorragia, que derivó en su cuadro actual", explicó.

El comunicado de la Municipalidad de Pinamar

Desde la Municipalidad de Pinamar instaron a la población a extremar precauciones al circular, especialmente durante la temporada alta y en áreas de alto tránsito. En esa línea pidieron: "Máxima precaución al circular, respeto por las indicaciones del personal y conducción responsable, especialmente en zonas de alto tránsito y durante la temporada".