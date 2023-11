Habló la maestra denunciada por abuso en La Plata: "Los nenes me decían ´mamá´"

Daniela Mujica estaba al frente de dos cursos en una escuela primaria de La Plata y fue denunciada por la madre de un alumno por acoso sexual a través de las redes sociales. Según se detalla en la denuncia, asentada en la DDI de La Plata, la docente, de 33 años, estaba al frente de dos cursos mixtos de sexto grado de la escuela N°58, ubicada en 18 y 71, con quienes, según han relatado los estudiantes, mantenía un vínculo "de mayor confianza que las otras maestras".

La docente acusada de abuso sexual.

De hecho, Brenda, mamá de uno de los chicos de 12 años, indicó que el caso fue caratulado como grooming al considerarse que hubo "acoso sexual por redes sociales". "De a poco va a hablando mi hijo, que es con quien arrancamos la denuncia, y hay posibilidad de que sea sometido a Cámara Gesell porque tenemos poca información y lo que pudimos juntar es a través de algunos mensajes que encontramos", había señalado la mujer.

En la denuncia, la mujer expuso que, alertada por otra madre, encontró conversaciones entre su hijo y la docente en el perfil de Instagram del niño y en la aplicación de mensajería WhatsApp donde la trataba como si "fuera su novia".

Además, había expresado que por pedido de la maestra, su hijo había dejado de frecuentarse con una nena del otro grado porque ella estaba "celosa". La madre del menor también reveló que encontró imágenes en la papelera del celular donde se ve a la docente mostrando el escote y un tatuaje en el glúteo.

Los aberrantes chats entre la docente y sus alumnos

Incluso, Martín Vargas, el abogado de una de las víctimas, dio a conocer que "una vez que la suspendieron de la escuela y los chicos dejaron de verla, comenzaron a hablar. Como perdieron el contacto con ella que, los amenazaba de muerte si hablaban, comenzaron a contar cosas". A su vez, el letrado había confirmado que uno de los alumnos contó que se dio un beso con la docente en cuestión y que la Justicia ya tiene en su poder un elemento clave para comprobarlo.

En este contexto fue que Mujica rompió el silencio en Telenoche, negó estar vinculada a los hechos por los cuales se la acusa y afirmó: "La información está tergiversada. Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias", aseguró. Al mismo tiempo, resaltó que "jamás" besó a uno de los alumnos y advirtió que "había un exceso de confianza con los chicos".

La docente estuvo acompañada por su abogado, Álvaro Núñez, quien se refirió a la foto del tatuaje: "Es una foto que se envían entre los chicos, esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Daniela lo tiene a la altura de la panza, no lo tiene a la altura de la cola".

Y continuó: "Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que mandaban una foto que tiene Daniela en su panza y se la estaban enviando entre ellos".

La docente también resaltó que los padres de los chicos "jamás se acercaron". "Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales", dijo.

Finalmente, su señaló que los chats "no salieron bajo ningún punto de vista del celular de ella" y expresó que la docente "va a salir totalmente absuelta". Recordemos que Brenda, la mamá de uno de los chicos, acusó a la maestra de pasarle su número de teléfono a los chicos. "Se comunicaba con todos", precisó la mujer.

Al mismo tiempo, agregó que a su hijo le enseñó cómo "configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones". Tras el reclamo ante las autoridades de la escuela, la maestra fue separada de su cargo, y personal del gabinete psicopedagógico se puso a disposición de las familias y los estudiantes. Los familiares de los alumnos se juntaron en la puerta del colegio para difundir el caso y alertar sobre la situación a toda la comunidad educativa platense. Mientras tanto, del caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2.

Cómo era el modus operandi de la maestra

Algunos estudiantes contaron que la docente los invitaba a diversas clases donde les "enseñaba a besar y a tener relaciones sexuales". Por el momento Mujica no fue detenida, pero sí se presentó en la fiscalía para quedar "a disposición de la Justicia".

En la investigación se pudo resaltar que la maestra agregaba a sus alumnos en Instagram, les escribía por ahí y luego les pedía que le hablaran por WhatsApp. En varias ocasiones la acusada les pedía a los menores que le envíen fotos íntimas y hasta un alumno contó que ella lo llamaba "mi amor".

Uno de los chats que trascendió es entre ella y un estudiante donde le expresa estar celosa porque él volvió con su ex novia y hasta le pidió en reiteradas oportunidades que la deje. Todas las conversaciones se encuentran siendo investigadas por la Justicia, pero desde el entorno de la causa indicaron que la situación procesal de la acusada es cada vez más complicada.