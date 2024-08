Hallaron muerto en una pileta a un nene de tres años: "Su papá lo encontró en el fondo"

Un nene de tan sólo tres años fue hallado sin vida en la pileta de su vecino luego de que sus padres lo buscaran por horas al darse cuenta que había desaparecido. La tragedia ocurrió en la localidad cordobesa de Río Ceballos, un área de Sierras Chicas. De un momento para el otro, los padres del menor comenzaron una desesperada búsqueda a través de las redes sociales al notar que el nene había desaparecido y no se encontraba en ningún rincón de la casa.

Desesperados, contactaron a la Policía de Córdoba, quienes iniciaron la búsqueda en el barrio Pérez Taboada. Lamentablemente, el cuerpo del pequeño fue encontrado sin vida en la piscina de una casa, frente a su hogar. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarlo, la muerte del menor fue confirmada minutos después. Ahora, las autoridades investigan cómo el nene llegó hasta la casa del vecino y sospechan que pudo haberlo hecho por sus propios medios.

El nene se habría escapado de la casa por sus propios medios

De acuerdo a lo informado por los medios locales, todo ocurrió cerca de las 15.30 cuando los abuelos, quienes estaban al cuidado del menor, denunciaron que estaba perdido. "Era la hora de la siesta. El nene supuestamente salió por la puerta mientras su abuela estaba descansando y el papá estaba trabajando. Cuando se dieron cuenta que había desaparecido, lo comenzaron a buscar todos los vecinos del barrio y no lo encontraban por ningún lado", detalló el Telefe Noticias cordobés.

Al enterarse, los padres del nene dieron aviso a las autoridades y se inició un operativo de búsqueda con policías, perros y bomberos que finalizó pasadas las 17 cuando los investigadores encontraron al nene sumergido en la pileta del vecino de la casa de enfrente, en el cruce de las calles Amuchástegui y Peregrinos. "La pileta está verde en esta época del año, no se limpia y pertenece a gente que reside en otro lado como comúnmente sucede en la localidad de Río Ceballos", detallaron.

Según explicaron, "son casas que se ocupan solamente en el verano" durante las vacaciones. "Después de buscarlo durante un rato en distintos lugares, de pedirle a Dios que aparezca rápido, el nene había salido descalzo, su papá, que es policía, se tiró a la pileta y lo encontró en el fondo. Lo habían buscado tres veces en ese lugar y no lo habían encontrado. Hasta el propio Secretario de Gobierno, Facundo Varea, había estado participando de la búsqueda y en la pileta", remarcaron.

Desde la Municipalidad de Río Ceballos, el propio Varea dio detalles de la escalofriante secuencia: "Nunca he vivido una cosa semejante, un horror, una tristeza profunda para toda la comunidad de Río Ceballos. Apenas supimos de la desaparición, hicimos un operativo cerrojo porque había pasado más de 40 minutos y no aparecía, y un niño de tres años descalzo no podía ir tan lejos, se había revisado todo el barrio, pero bueno, la verdad que el desenlace fue el peor de todos".

El funcionario explicó que lo primero que hicieron fue revisarla pileta "con una caña" y no notaron que el nene yacía en el fondo. "Se la revisó con una caña, con el frío que hace, estaba verde la parte de arriba de la pileta y se la revisó tres veces, bueno, la verdad que hubo que meterse para encontrar el cuerpito, la verdad que una cosa espantosa. Se le dio asistencia psicológica a la madre y al hermanito y estamos a disposición de la familia para lo que podamos ayudar", dijo.

Desde el medio Cadena 3 indicaron que se le realizaron maniobras de reanimación, pero minutos después confirmaron su fallecimiento. Por estas horas se vive una gran consternación y angustia en la localidad. Las autoridades tratan de esclarecer qué sucedió durante esas horas en las que el niño estuvo desaparecido y buscan saber si el pequeño llegó por su cuenta hasta dicha vivienda o fue secuestrado, ya que los familiares señalan que no se iba sin autorización de su casa.