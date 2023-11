Ideal para Macri: un usuario de Facebook puso a la venta un patrullero de la Policía Bonaerense

En los posteos de venta de las redes sociales se puede encontrar de todo. Desde objetos legales hasta otros que se encuentran totalmente fuera de los márgenes de la ley. Por eso, es que los expertos recomiendan prestar mucha atención cuando se realiza una transacción en esos terrenos virtuales. Pero siempre hay lugar para la sorpresa.

Por eso, ahora cualquier usuario de Facebook puede cumplir el sueño de ser el protagonista de su propio GTA, el famoso videojuego en el que se pueden realizar diversos delitos, entre los que está manejar un patrullero de la Policía. Es que un hombre puso a la venta un rodado con los colores de la Bonaerense.

En el aviso, el usuario colocó a la venta una camioneta ploteada con el diseño que usó la Policía bonaerense durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿El precio? $ 6.000.000 (seis millones de pesos), una ganga por semejante coleccionable.

Perfil del usuario de Facebook

Según el aviso publicado en MarketPlace, la sección de compra y venta de Facebook, cualquiera puede hacerse del patrullero y tiene "todos los papeles al día". El autor de la publicación se llama José Álvarez y vive en San Justo. El perfil fue creado este año y hasta el momento ya realizó otras dos ventas increíbles. Dos colectivos de línea a 9 millones de pesos cada uno.

Uno de los vehículos es de la línea 621 de San Justo, que fue vendido por casi 10 millones de pesos, mientras que el otro colectivo es de la línea 180, al que comercializó por 9 millones de pesos.

Sobre esos dos vehículos, Álvarez había afirmado que las unidades de transporte de pasajeros se encontraban "fuera de servicio". En cuanto alvehículo de la Policía, cuya patente data de 2019, afirmó que también fue estaba sin servicio pero formaba parte de un lote que había comprado la ex gobernadora María Eugenia Vidal junto a Ritondo y que nunca se entregó a la Policía.

El patrullero no tiene deudas en ARBA

Por tal motivo, desde Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, se comenzó una investigación para determinar por qué el patrullero se encuentra en manos de Álvarez, cómo lo obtuvo y por qué ninguna de las autoridades gubernamentales durante la gestión de Vidal hizo la denuncia por el faltante de una camioneta policial.

El vehículo es una "camioneta Ford Ranger ex Policía bonaerense" y su patente es AD-433-HF, correspondiente a 2019, y no tiene ninguna deuda en ARBA. En la publicación completa afirmó: "camioneta Ford Ranger ex Policía Bonaerense. Es 100% legal porque ya está fuera de servicio. Tiene los papeles y funciona sin ningún problema en específico".