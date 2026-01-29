Investigan la muerte del economista y artista Fernando Fazzolari: fue hallado maniatado en el suelo de su casa

La escena fue tan silenciosa como inquietante. En un departamento del barrio porteño de Monserrat, a pocos metros del Obelisco, la vida de Fernando Fazzolari se apagó en circunstancias que todavía estremecen. El economista y artista plástico, de 76 años, fue encontrado muerto en el suelo de su vivienda, y la Justicia investiga si se trató de un homicidio. El lunes 26 de enero, personal de la Comisaría Vecinal 1B fue convocado a un edificio de la Avenida de Mayo al 1100. La denuncia la realizó el hijo de Fazzolari, preocupado porque su padre no respondía mensajes ni llamados. Al ingresar al departamento, se topó con la peor escena imaginable: su padre estaba sin vida.

Fernando Fazzolari fue hallado sin vida en su departamento de la Avenida de Mayo

En un primer momento, las autoridades señalaron que no se observaron faltantes ni ingresos violentados. Sin embargo, con el avance de las pericias surgió un dato clave que cambió el eje de la investigación: el cuerpo de Fazzolari estaba maniatado. A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a trabajar con fuerza sobre la hipótesis de un crimen. La autopsia preliminar indicó una data de muerte de entre 48 y 72 horas.

Sin embargo, el avanzado estado de descomposición impidió, por ahora, determinar con precisión la causa del fallecimiento. Tampoco se detectaron signos claros de forcejeo ni de robo, lo que refuerza la sospecha de que la víctima habría abierto la puerta de su casa a quien luego terminó con su vida. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Pablo Turano, que ordenó la intervención de la División Homicidios.

Los investigadores analizan rastros dentro del departamento y revisan cámaras de seguridad de la zona en busca de movimientos sospechosos en las horas previas a la muerte. Mientras el misterio se profundiza, el impacto de la noticia se expandió rápidamente en distintos ámbitos. No solo murió un artista reconocido, sino también un economista y empresario con una trayectoria decisiva en el desarrollo de obras emblemáticas del país.

Fernando Fazzolari había nacido en Buenos Aires en 1949. Se formó como pintor junto a Jorge Demirjián desde 1969 y luego profundizó el dibujo con Julio Pagano. A comienzos de los años setenta ya exponía en salones nacionales y municipales, donde obtuvo sus primeras distinciones. Tras una pausa dedicada a los estudios universitarios, retomó su producción artística a partir de 1983, iniciando una etapa de gran reconocimiento. Su nombre quedó ligado a premios de alto prestigio: el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985, galardones en bienales latinoamericanas, el reconocimiento como Mejor Artista del Año por la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1987, el Premio Günther, el Premio Konex y múltiples menciones nacionales e internacionales.

Su obra se destacó por la experimentación técnica: dibujos ampliados mediante scanner y plotter, trazos que parecían escrituras o partituras, y una profunda exploración del gesto gráfico. En su última etapa, se volcó a la caligrafía china junto a su maestro Zhong Chuanmin y a la fabricación artesanal de pinceles, además de colaborar en la biografía artística de Lo Yuao. Pero Fazzolari también dejó una huella indeleble fuera de los talleres y galerías. Economista egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente de IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina) y participó durante más de cinco décadas en proyectos centrales de la infraestructura nacional.

Desde la represa de Salto Grande y Piedra del Águila hasta el Paseo del Bajo, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y diversas líneas de subte, su nombre estuvo asociado a obras que marcaron la historia reciente del país. La Cámara Argentino China confirmó su fallecimiento y lo recordó como un impulsor incansable del vínculo entre ambos países, combinando conocimiento técnico, visión económica y sensibilidad cultural. Mientras este jueves se realiza el velorio, entre las 16 y las 22 en la Avenida Congreso al 1757, y el último adiós tendrá lugar el viernes a las 10.30 en el cementerio de Chacarita, persisten las preguntas que rodean su muerte. En un departamento sin puertas forzadas, sin objetos faltantes y con un cuerpo maniatado, el final de Fernando Fazzolari se convirtió en un enigma que la Justicia deberá desentrañar.