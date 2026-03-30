La historia de los preceptores que se la jugaron para que el tiroteo no terminara en masacre: "Se arriesgaron"

Lo que comenzó como una tranquila mañana escolar se transformó en una escena de horror que sacudió a toda la comunidad de esta localidad de 20 mil habitantes. A las 7.15 de la mañana, la Escuela Normal Mariano Moreno se convirtió en el epicentro de una tragedia que dejó a un niño muerto, dos heridos y un pueblo consternado.

Un estudiante de 15 años ingresó al colegio con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y todo cambió en cuestión de segundos cuando armó el arma y abrió fuego contra sus compañeros, desatando el caos y el pánico entre alumnos y docentes.

Tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno San Cristóbal en Santa Fe

Uno de los disparos impactó en un chico de apenas 13 años, mientras que otros dos estudiantes sufrieron heridas por los perdigones. Uno de ellos, con lesiones graves en el rostro, cuello y pecho, fue trasladado en código rojo a Rafaela; el otro, con heridas más leves, permanecía en estado de shock.

En medio del terror, la intervención de un preceptor fue decisiv a para evitar que la tragedia escalara aún más. Según los testimonios, este trabajador de la escuela se abalanzó sobre el chico con el arma mientras disparaba, logrando desarmarlo y contenerlo hasta la llegada de la policía. Su valentía fue clave para detener al joven y evitar que más vidas fueran arrebatadas.

Carolina Morel, coordinadora de Educación de San Cristóbal y docente en la institución, describió los momentos de horror vividos dentro del colegio. "Se escuchó un estruendo. Pensamos que había sido un petardo o una bomba de estruendo de los chicos de los años superiores, hasta que entró una docente y dijo que estaban disparando", relató Morel en diálogo con Argentina 12. El miedo se apoderó de todos: "Llamamos al 911, nos tiramos al piso y trabamos las puertas", agregó.

Morel destacó el accionar del preceptor que enfrentó al atacante: "Uno de los preceptores pudo sujetar al chico que estaba con el arma y desarmarlo. Estamos todos muy consternados", dijo. Según su testimonio, el personal del colegio actuó con rapidez y determinación para proteger a los alumnos: "Los preceptores lo corrieron, le agarraron el arma y se la sacaron. Se arriesgaron frente a la alienación que tenía el chico . Lo desarmaron, lo contuvieron, hasta que llegó la policía", explicó.

Qué se sabe sobre el atacante: un perfil inesperado

El joven agresor, hijo de un empleado municipal, cursaba tercer año y no tenía antecedentes de comportamiento problemático. "La única referencia (del atacante) que tengo es que era un buen alumno, nunca fue un chico problemático", afirmó Morel.

Tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno San Cristóbal en Santa Fe

Las primeras investigaciones revelaron que el adolescente ingresó al establecimiento con la escopeta desarmada dentro del estuche de guitarra. Una vez dentro, armó el arma y disparó entre cuatro y cinco veces en dirección a sus compañeros . Minutos después, fue reducido por los preceptores y detenido por la policía.

El ataque desató una ola de pánico entre los alumnos y docentes. Mientras algunos estudiantes quedaban paralizados por el miedo, otros intentaban escapar como podían. Varios rompieron ventanas para huir y sufrieron cortes y golpes en medio de la desesperación: "Arrinconamos una mesa para que no pasen porque alguien decía que venían para acá. Esos fueron los primeros minutos de terror. Una docente gritaba y lloraba diciendo que le estaba disparando a los chicos", recordó Morel.

Tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno San Cristóbal en Santa Fe