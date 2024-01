Las pericias clave y el giro por los posibles "encubridores": cómo avanza la causa por el asesinato de Tomás

Pasó una semana del asesinato que conmocionó a Santa Teresita. La violencia fue protagonista en la madrugada de la celebración por Año Nuevo y una patota integrada por más de 10 varones asesinó de una golpiza a Tomás Tello, culminando su vida a través de una apuñalada.

Según la fiscalía, el ataque se originó por una disputa previa que había ocurrido el día 23 de diciembre cuando los acusados increparon al joven en la playa mientras paseaba con su novia y una amiga y lo amenazaron con expresiones tales como "párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano" y "mirá cómo te regalás".

"Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacar a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo", describió el fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Mar de Ajó, intentando reconstruir los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, la reconstrucción del crimen y los comentarios de los testigos, el principal acusado de provocarle la muerte a la víctima de 18 años, le generó una herida fatal "a la altura del esternón con un arma blanca", que hizo que su vida culmine automáticamente.

Momentos clave en el asesinato de Tomás Tello

A esta altura son 11 los detenidos y sospechosos de haber sido partícipes del asesinato a Tomás. Sin embargo, sólo uno de todos ellos decidió declarar y lo hizo asegurando que él "no tuvo nada que ver" y que era "amigo" de la víctima. En sus palabras, manifestó que quiso defenderlo, pero que no pudo y que "no entiende" por qué se encuentra detenido en Mar de Ajó.

Los responsables del asesinato son todos mayores de edad. Los mismos, fueron identificados como: Nahuel Flecha; Octavio Brian Cejas; Julián Agustín Cejas; Gonzalo Federico Brandon Canal; Jesús Ochoa (27); Carlos Amestoy (29); Damián "El Kope" Kopelían (21); Diego Roberto Cejas, Darío Espinosa (33), y Aram (27) y Avedis (57) Kopelián.

Si bien están divididos en distintos Servicios Penitenciarios pertenecientes a la Costa argentina y otros en Dolores, los que se encuentran en el mismo lugar están viviendo en celdas separadas. Hay sólo un hilo que los une y es su silencio. Sin embargo, la fiscalía irá a fondo para dar a conocer qué pasará con su prisión preventiva y con los responsables del asesinato.

Tomás Valentín Tello Ferreyra

En diálogo con Big Bang , uno de los abogados defensores de la familia de Tello -miembro del equipo de Miguel Ángel Pierri-, Adrián Rodríguez, detalló cómo se encuentra la causa hoy en día y en qué se está haciendo énfasis en estas horas, teniendo en cuenta que hay 11 detenidos y ninguna palabra por su parte. "Están empezando a ocurrir las ruedas de conocimiento en el día de hoy y mañana", aseguró.

Sin poder hundir en detalles por ser información clave y precisa de la investigación, Rodríguez también expresó que en el correr de los días se llevarán a cabo pericias psicológicas para los detenidos. Un dato no menor es que dos de ellos intentaron quitarse la vida en sus respectivos Servicios Penitenciarios. "Hay pericias psicológicas y psiquiátricas pedidas a los imputados que van a ser para esta semana", indicó.

En las imágenes se ve la golpiza pero no con claridad qué rol tuvo cada uno. No obstante, quedó demostrado que los protagonistas del hecho, en mayor o menos medida, tuvieron un objetivo en común y era el de lastimar a Tello sin límites.

Tomás Tello

Asimismo, Rodríguez manifestó que en la causa se está viendo en principio qué rol tuvo cada uno de los detenidos. "Por otro lado, existe un grado de presunción bastante determinada respecto a los autores en primera línea y coautores, estaría acreditado con bastante certeza la segunda línea que son los partícipes necesarios y estamos trabajando en los encubridores".

A pesar de que la mayoría de los detenidos fueron arrestados hace no más de 48 horas, el abogado comentó sobre el lapso de tiempo que resta para definir sobre la prisión preventiva y dio detalles acerca de la defensa de los agresores, que hasta el momento la mayoría brilla por su ausencia.

"De momento, los detenidos tienen un plazo de 10 días más para que se pueda discutir la prisión preventiva y hasta ahora los únicos defensores presentados son dos: uno por uno de los Cejas y otro por la familia de los tres Kopelián", expresó. La familia Kopelián está integrada por dos hermanos y el padre de ambos.