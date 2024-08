"Le buscaron un problema a ella": atropellaron, mataron y arrastraron a una joven a la salida de un boliche

Martina Soledad Schiapelli tenía 21 años, era madre de una bebé y fue atropellada, asesinada y arrastrada varios metros a la salida del boliche Tropitango, ubicado sobre la Colectora Este de la Autopista Panamericana, en Pacheco. La joven mamá estaba acompañada por su novio, su hermano y un amigo cuando a las cinco cuadras "fue embestida ella y su pareja por un auto del cual bajaron cuatro personas a pegarles con total impunidad hasta dejarlos casi inconscientes". Según la cuñada de la víctima, en uno de los videos registrados por los testigos se observa cómo motociclistas le advierten al automovilista que la joven continuaba debajo de las ruedas.

Todo ocurrió el domingo por la madrugada, tras una pelea a la salida de Tropítango en Pacheco. Aproximadamente a cinco cuadras del lugar, Martina fue atropellada y arrastrada por un Fiat Palio color gris, provocándole su muerte de manera instantánea. El hecho se desencadenó cuando uno de los agresores -por motivos que aún se desconocen- comenzó a agredir físicamente a la joven de 21 años. Su novio intentó defenderla, pero fue atacado por otra persona que descendió del auto y lo golpeó brutalmente. Producto de la pelea, la víctima cayó debajo del vehículo y el conductor del Palio gris la atropelló y arrastró por más de una cuadra.

Roldan Axel Ezequiel y a Fernando Gastón Gómez fueron detenidos

La angustiante y escalofriante secuencia fue filmada por varios testigos que, desesperados, le gritaban al conductor del vehículo que la joven había quedado debajo. Lo cierto es que el conductor no detuvo su marcha y se dio a la fuga, pero la Policía Bonaerense logró detener a dos sospechosos, identificados como Roldan Axel Ezequiel, de 23 años, y Fernando Gastón Gómez, de 34, en San Miguel Oeste. El auto utilizado en el crimen fue encontrado incendiado. Cabe destacar que Gómez había intentado desviar la investigación, presentándose en la comisaría horas después del homicidio para denunciar falsamente que había sido víctima de un robo.

El Palio fue hallado incendiado.

De acuerdo con su falsa denuncia, horas antes del hecho, su auto había sido robado por dos delincuentes, pero el relevamiento de las cámaras de seguridad permitieron mostrar que su coartada no era cierta, ya que el vehículo estaba en inmediaciones del famoso local bailable, donde él se encontraba. De hecho, los investigadores establecieron que el Fiat Palio estuvo en las inmediaciones del boliche desde las 00:45 hasta el momento del homicidio, alrededor de las 5:50. Las filmaciones también mostraron que el vehículo se perdió en el partido de San Miguel y fue hallado incendiado horas después.

Finalmente, Gómez fue arrestado cerca de su domicilio, donde alegó que no quiso matar a Martina y que todo fue un accidente. "Empiezan a golpear a mi cuñada, mi hermano quiere defenderla y, cuando quiere defenderla, uno de los que estaban en el auto lo golpea con un fierro en la cabeza, comienza a darle patadas en el piso", había contado Macarena, cuñada de la víctima, en diálogo con TN. La mujer también remarcó que los agresores "le buscaron un problema a ella". Incluso, al ser consultada sobre sí había existido un conflicto previo, Macarena contestó: "Yo pregunté y me dijeron que no". "Nosotros pedimos justicia", agregó.

Sucedió en la madrugada del domingo a la salida del boliche Tropitango.

La causa está a cargo de la fiscal Karen Bianchi, de la UFI Descentralizada de El Talar. En los videos que circularon en las redes sociales, se puede ver toda la escalofriante secuencia que termina con la muerte de la joven de 21 años. "La atropelló toda, boludo", le dijo el conductor de moto a otro, los cuales venían persiguiendo al Palio. "La tenés abajo, boludo. La atropelló toda", le repiten al conductor del Fiat, que una vez se da cuenta, deja el cuerpo de la víctima y huye del lugar.