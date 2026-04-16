"Lo que dije fue para no ir preso": la confesión que podría cambiarlo todo en la Causa Cuadernos

En un giro inesperado que podría reconfigurar el desarrollo de la causa Cuadernos, el empresario Daniel Claudio Pitón confesó ante el tribunal oral que su declaración durante la etapa de instrucción fue falsa y realizada bajo presión.

Así las cosas, su testimonio pone en tela de juicio la validez de algunas de las pruebas recolectadas en uno de los expedientes más resonantes de la última década que implican de lleno a Cristina Fernández de Kirchner y a funcionarios de su gobierno.

Daniel Claudio Pitón

Pitón, quien junto a su hermano José Luis lidera una empresa familiar dedicada al transporte y la construcción en Entre Ríos, sostuvo que en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio se le exigió incorporar en su declaración referencias a pagos que, según afirmó ahora, nunca ocurrieron. " Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos ", aseguró el empresario.

En la misma línea relató que desde el primer momento se sintió atrapado en un clima de temor e incertidumbre. Según describió, los empresarios convocados a Comodoro Py compartían "los mismos miedos e incertidumbre" ante la posibilidad de quedar detenidos.

El finado juez Claudio Bonadío

Es por eso que Pitón detalló que acudieron al juzgado con un escrito preparado por sus abogados, buscando responder sin faltar a la verdad. Sin embargo, tras una espera angustiante de más de una hora, les informaron que el documento era insuficiente y que debían incluir referencias específicas a pagos . "Estábamos en shock", confesó Pitón, quien tomó la decisión de asumir personalmente una declaración oral para proteger a su hermano de consecuencias procesales más graves en ese momento.

La intervención del juez Bonadio y su equipo aparece como un eje central en las revelaciones de Pitón: según relató, las presiones recibidas fueron determinantes para que modificara su testimonio y evitara la detención. " Lo que dije fue para no ir preso ", subrayó, dejando al descubierto las tensiones que habrían marcado el desarrollo inicial del caso.

Pitón también negó haber cometido delitos relacionados con las obras públicas adjudicadas a su empresa, calificándolas como "irrelevantes" dentro del contexto general del expediente. En relación con Ernesto Clarens, figura clave en la investigación, aseguró que nunca le entregó dinero: "Yo a Clarens no le di ni un peso".

Esta declaración adquiere una relevancia política y judicial significativa, ya que hasta ahora varios defensores habían denunciado presiones sobre sus clientes para acogerse al régimen del arrepentido sin que los imputados lo ratificaran personalmente, tal como lo expresó en reiteradas oportunidades la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es por eso que el testimonio de Pitón abre un nuevo capítulo en el debate sobre la legitimidad de las pruebas obtenidas y podría convertirse en un punto de inflexión para el caso Cuadernos.