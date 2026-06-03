A 11 años del primer grito: el Ni Una Menos vuelve a tomar las calles en todo el país bajo el peso de nuevos femicidios

Once años después de aquella multitud histórica que colmó la Plaza del Congreso para exigir el fin de los femicidios, el grito de "Ni Una Menos" vuelve a resonar este 3 de junio en las calles de toda la Argentina. Pero esta vez, como tantas otras, lo hace atravesado por el dolor, la indignación y la sensación de que la violencia contra las mujeres sigue cobrándose vidas mientras las respuestas del Estado aparecen insuficientes.

A 11 años del primer grito: el Ni Una Menos vuelve a tomar las calles

La convocatoria nacional encuentra al movimiento feminista movilizado por los recientes asesinatos de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años en Misiones; y Noelia Carolina Romero, hallada asesinada en Temperley. Sus nombres se suman a una lista que, once años después del crimen que dio origen a la consigna, continúa creciendo.

El 3 de junio de 2015 más de 300 mil personas se congregaron frente al Congreso Nacional luego del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, Santa Fe. Chiara estaba embarazada cuando fue golpeada hasta la muerte y enterrada en el patio de la vivienda de su agresor. Aquel crimen sacudió al país y transformó la indignación colectiva en uno de los movimientos sociales más importantes de la historia reciente argentina.

Hoy, a más de una década de aquella primera movilización, las columnas volverán a marchar bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". El punto central será nuevamente el Congreso de la Nación, donde los organizadores prevén una masiva concentración desde las primeras horas de la tarde y un acto principal programado para las 17.

A 11 años del primer grito: el Ni Una Menos vuelve a tomar las calles

La Ciudad de Buenos Aires amaneció bajo un importante operativo de seguridad. Las autoridades dispusieron cortes de tránsito, vallados y desvíos en torno al Congreso y sectores estratégicos del centro porteño. Las restricciones afectan principalmente el cuadrante comprendido entre Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao, Entre Ríos y Sarandí, mientras que varias líneas de colectivos modificaron sus recorridos desde las 13 horas.

También se anunciaron cierres parciales e intermitentes en las estaciones Congreso de la Línea A y Callao de la Línea B de subte. Mientras tanto, en cada rincón del país se replican las convocatorias. Córdoba marchará desde la esquina de Colón y La Cañada hasta el Patio Olmos. Mendoza se movilizará desde el Kilómetro Cero hacia Plaza Independencia. En Tucumán habrá una radio abierta con familiares de víctimas. Corrientes, Santa Fe, Misiones, Formosa, San Juan, Chubut, Tierra del Fuego y Santiago del Estero también prepararon actos, concentraciones y marchas para reclamar justicia y visibilizar una problemática que continúa atravesando a toda la sociedad.

La jornada también está marcada por fuertes críticas a las políticas oficiales. "Hace once años que salimos hartas y enbroncadas porque nos matan, porque sigue habiendo un sistema que avala la violencia machista y patriarcal. Pero especialmente, bajo este gobierno, gobierna el odio y una política que nos sacó todas las políticas en relación a género", expresó una de las manifestantes antes del inicio de la convocatoria.

Entre quienes marchan están también las familias de las víctimas. La madre de Macarena Sánchez, asesinada en agosto de 2024 cuando cursaba el séptimo mes de embarazo, llegó al Congreso con un reclamo que sintetiza el dolor de cientos de familias argentinas: "Estoy acá para pedir justicia por mi hija, la mató el padre de sus hijos y todavía estamos a la espera de un juicio. Queremos perpetua ya y que se haga justicia de una buena vez, por mi hija y por todas nuestras hijas muertas", le dijo a Infobae.

A 11 años del primer grito: el Ni Una Menos vuelve a tomar las calles

Las cifras siguen revelando la magnitud del problema. Desde 2008, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema evaluó 107.417 denuncias realizadas por mujeres en la Ciudad de Buenos Aires contra parejas o exparejas. Hubo 105 femicidios (uno cada 35 horas) en lo que va del 2026. En 11 años de Ni Una Menos: hubo 3.205 femicidios desde 2015 (una mujer cada 30 horas). En este tiempo, el gobierno nacional implementó un recorte histórico del 89% en el presupuesto para políticas de género, lo que incluyó el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la discontinuación de 13 programas, como aquellos orientados a violencias extremas y protección territorial como el Programa Acompañar y la Línea 144 A once años de aquella primera marcha, el reclamo permanece intacto.