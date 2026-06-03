Spagnuolo se niega a colaborar en la pericia técnica por los audios del 3% de coimas para Karina

En el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la negativa de Diego Spagnuolo y su defensa a prestar colaboración para una pericia forense-acústica sobre los audios que lo incriminan generó un escándalo político y judicial en los pasillos de Comodoro Py. La causa, que ya destapó un esquema de coimas millonarias en la compra de medicamentos e insumos ortopédicos, enfrenta ahora un nuevo obstáculo en la búsqueda de la verdad.

El juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación, ordenó un exhaustivo análisis técnico para determinar si los audios que salieron a la luz pública en agosto de 2025 son auténticos o si, como sostiene Spagnuolo, fueron manipulados o creados con inteligencia artificial .

Diego Spagnuolo cuando llegaba a Tribunales a declarar

Esos audios, que desataron el escándalo, contienen graves acusaciones que vinculan al ex titular de la ANDIS con un circuito de sobornos que presuntamente llegaba hasta la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei: "Me están desfalcando la Agencia (...), tiene (Daniel Garbellini, dos de Spagnuolo en ANDIS) que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba", o "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia".

En otro fragmento, asegura: " A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria ". Y concluye: "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores".

Javier y Karina Milei

La defensa del ex funcionario calificó estos audios como "truchos", "falseados" e incluso "creados con inteligencia artificial", y argumentaron que fueron obtenidos mediante métodos ilícitos, violando su privacidad.

Pero el volantazo en la causa llegó cuando se les solicitó que Spagnuolo aportara su voz para realizar uno de los puntos clave de la pericia técnica, se negaron rotundamente . Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, esta postura genera suspicacias: "La defensa de Spagnuolo arrancó diciendo que era todo falso, que era todo IA. Y ahora no quieren aportar la voz para la pericia. Si es todo IA como dicen, ¿cuál es el problema en aportar su voz?", cuestionó una fuente cercana al expediente.

Spagnuolo y Milei

La investigación liderada por el fiscal Franco Picardi ya desentraña minuciosamente un entramado de corrupción que involucra sobornos por más de 30 mil millones de pesos en una primera instancia y 75 mil millones en una segunda etapa , vinculados a compras irregulares y sobreprecios y, aunque los audios no fueron incorporados como prueba al expediente, sí sirvieron como punto de partida para abrir una investigación penal tras convertirse en noticia pública.

El juez Sebastián Casanello, quien procesó a Spagnuolo y a otros involucrados, dejó claro en su fallo que "el devenir de este expediente en ningún momento se sustentó en el contenido de aquellos audios"; por lo tanto esta postura fue respaldada por el fiscal Picardi, quien aseguró que existen numerosas otras pruebas que sustentan las acusaciones contra el exfuncionario y otros implicados.

Juez Sebastián Casanello

A pesar de ello, las defensas insiste ante la Cámara Federal porteña a que se realice una pericia técnica para determinar el origen y veracidad de los audios. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico ordenaron al juez Lijo llevar adelante esta medida, estableciendo un riguroso cuestionario técnico de diez puntos para analizar las grabaciones. El objetivo es determinar si fueron manipuladas o creadas con inteligencia artificial.