"Estaba temblando": arrojó a su perro contra el piso y quedó detenido tras la denuncia de sus vecinos

Un grito ahogado, un golpe seco y un cuerpo indefenso contra el piso. La escena, registrada por una cámara de seguridad en un edificio de la calle Fitz Roy al 2400, en el barrio porteño de Palermo, dejó al descubierto un episodio de crueldad que conmociona: un hombre tomó a su perro y lo arrojó violentamente contra el suelo del hall. El agresor, identificado como G.C., de 46 años, fue detenido por la Policía de la Ciudad tras la denuncia de un vecino que, alertado por los gemidos del animal, revisó las cámaras y descubrió lo ocurrido. Las imágenes, describen quienes las vieron, son difíciles de sostener: la mascota apenas reacciona tras el impacto.

El navegador no soporta este contenido.

La secuencia llegó a manos de Verónica, una vecina del edificio, cerca de las 22. El encargado se la envió con una pregunta urgente: qué hacer frente a lo que estaban viendo. "Me dijo 'mirá Vero, está pasando esto, ¿qué hacemos?', cuando yo lo vi no lo podía creer", relató. "Me genera mucha impotencia y mucha bronca". La reacción fue inmediata. Subió hasta el departamento del agresor. "Subí volando al quinto piso y le dije '¿qué le hiciste al perro? Déjame ver al perro'", recordó.

Y agregó: "La verdad es que en ese momento me enceguecí". Del otro lado de la puerta, una escena que terminó de confirmar lo peor: "Me dijo 'acá lo tenés, ahí está, no tiene nada', y el perro estaba temblando". El episodio no fue un hecho aislado. Según la propia denunciante, había señales previas que ahora cobran otro sentido. "Yo escuchaba que el perrito se quejaba, escuchaba algunos golpecitos a veces y me daba cuenta de que era un llanto de un perro al que le pegan", contó.

Arrojó a su perro contra el piso y quedó detenido tras la denuncia de sus vecinos

En ese sentido, la mujer remarcó en diálogo con El Trece que al ver el video se dio cuenta "de que lo que sospechaba era cierto". La violencia, silenciosa hasta entonces, encontró en las cámaras una prueba imposible de negar. Tras el enfrentamiento, el hombre cerró la puerta de un portazo. Pero la decisión ya estaba tomada. "Le dije que lo iba a denunciar y eso es lo que hice. Bajé, llamé al 911, vino la policía y le mostré el video", relató.

Los vecinos se reunieron en la planta baja, en una vigilia cargada de tensión, esperando una respuesta judicial. "Estuvimos hasta altas horas de la madrugada... hasta que cerca de las 4 dieron la orden de que se lo lleven preso", contó Verónica. "Se fue esposado hasta la comisaría de Av. Cabildo", añadió. Tras la detención, la Justicia dispuso que el perro quedara bajo la guarda provisoria del vecino que realizó la denuncia. El hombre fue imputado por maltrato y crueldad animal.

Arrojó a su perro contra el piso y quedó detenido tras la denuncia de sus vecinos

Desde septiembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires endureció las sanciones para estos casos, con penas que incluyen arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos, en complemento con la Ley Nacional 14.346. "No entiendo el grado de violencia contra el animal", reflexionó la vecina y concluyó: "Yo siempre pienso que muchas veces descargamos nuestras frustraciones en los animales porque son indefensos, vulnerables".