Matías Morla destruyó a Claudia Villafañe, a Rocío Oliva y se lavó las manos: "No hay un plan criminal"

Matías Morla, abogado y ex apoderado de Diego Maradona, habló públicamente por primera vez después de cuatro años de sepulcral silencio y dejó contundentes definiciones sobre su relación con el astro del fútbol y acusaciones dirigidas a Claudia Villafañe. Estas palabras tienen muchísimo peso por el contexto clave en el que las pronunció: el 11 de marzo comienza el juicio contra los ocho profesionales médicos que estuvieron a cargo de la salud del Diez en sus últimas horas de vida.

En una entrevista con Carolina Molinari para el medio Puro Show, Morla describió su vínculo con Maradona como una relación estrecha y casi inseparable: "Diego me ofreció dejar mi vida para estar con él y estuve con él hasta que falleció. Es el tipo más bueno, generoso y humano. Éramos como un matrimonio, todo el día juntos, fui su abogado, socio y apoderado, era un amor de persona", explicó. Estas palabras reflejan la cercanía que mantenían y el nivel de confianza que, según Morla, existía entre ambos.

Matías Morla y Diego Maradona

Entre las acusaciones más fuertes, Morla reiteró que Maradona murió convencido de que Claudia Villafañe le había robado: "Con las hermanas jamás se peleó ni las acusó de robo, pero acusó de robo a Claudia y a otros representantes. Según una hija, tiene un video mío y un audio en los cuales pido un soborno para trabajar con el padre, yo le pido que lo muestre. Yo trabajo, no tengo tiempo para estar contestando cada acusación", dijo contundente y en la misma línea, agregó que las denuncias realizadas en su contra no prosperaron: "Las denuncias las hacía yo, él se murió y yo me estoy comiendo el vuelto ".

Sobre la marca comercial de Diego Maradona, Morla destacó su papel en la gestión y los beneficios económicos que esta sigue generando: "Registramos la marca en 2015 y Diego se murió en 2020, durante cinco años nadie dijo nada. Él tenía un terror que las hermanas vuelvan a tener un problema económico, les dio un departamento a cada una y mensualmente les daba plata. Hoy esa empresa factura y las ganancias son para las hermanas", confesó filoso. También acusó a Villafañe de no devolver objetos personales que Maradona le habría solicitado: "Ella como apoderada tomó las cosas, pero Diego se las pidió y ella nunca se las devolvió ".

Claudia Villafañe y Diego Maradona

En cuanto al estado emocional de Maradona en sus últimos años, Morla vinculó varios factores que habrían afectado su salud mental y física: "Le hizo muy mal la lesión en la rodilla, después el Covid y su separación de Rocío Oliva. Fue un golpe muy duro cuando ella lo dejó y cuando estaba mal, su solución era tomar alcohol. Las drogas nunca más", aseguró. También criticó duramente a quienes, según él, perjudicaron al astro en el pasado: "Hay gente que lo fundió, le daba cocaína y le daba a menores y después hablan del entorno de Diego en el último tiempo".

Respecto al fallecimiento de Maradona, Morla expresó que el exfutbolista no deseaba llegar a la vejez: "Diego no quería ser viejo", afirmó muy seguro de sus palabras. Además, señaló que algunos familiares buscan culparlo injustamente por no haber anticipado la muerte del ídolo: "Ahora se llora, pero esos llantos no tapan lo que no se hizo en vida. Cuando un ser humano fallece, las fallas no las podés reparar más. Lo que los está matando es la realidad, no Matías Morla".

Rocío Oliva y Diego Maradona

El abogado también se refirió al juicio por presunta mala praxis médica en torno al fallecimiento de Maradona. Aunque descartó la existencia de un plan criminal, señaló irregularidades en los informes médicos: " Yo creo que hay una horrenda mala praxis, no un plan criminal . Diego se llenó de agua, estaba todo hinchado y tenía la voz mala. El gran problema es que en abril del año pasado hubo una junta médica que fue la segunda y que dijo lo contrario a la primera. Son dos informes diferentes". Según Morla, los resultados del primer informe indicaban que Maradona agonizó durante 12 horas, mientras que el segundo aseguraba que el cuadro agónico fue breve.

Finalmente, al ser consultado sobre qué mensaje le daría a Diego Maradona si pudiera hablar con él nuevamente, Matías Morla respondió: "A Diego le diría 'Diez, la gente no te olvidó'. Su gran terror era que la gente se olvide de él".