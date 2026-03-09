Cruce por la seguridad: Monteoliva acusa a la Bonaerense y Alonso la desafió a denunciar en la Justicia o retractarse

La relación entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires volvió a tensarse tras las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que la Policía bonaerense "tiene serios problemas" y que incluso forma "parte del problema" del narcotráfico en el principal distrito del país. La respuesta del ministro provincial Javier Alonso no tardó en llegar: le exigió que presente denuncias judiciales o que se disculpe públicamente.

Alejandra Monteoliva

La polémica se desató tras una entrevista concedida por Monteoliva al portal Infobae, en la que la funcionaria sostuvo que la provincia enfrenta dificultades estructurales para enfrentar el narcotráfico y deslizó fuertes críticas hacia la policía provincial. "Para tener un Plan Bandera, que es el de Rosario, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos acuerdos. Nosotros no llegamos con las fuerzas de prepo, eso no sucede porque no funciona así. Para eso hay que sentarse y generar acuerdos", explicó.

En ese marco, la ministra fue más allá y planteó un diagnóstico severo sobre la fuerza de seguridad bonaerense. "Con la provincia hay una mesa de narcotráfico que viene trabajando en situaciones específicas, pero evidentemente la policía (bonaerense) tiene serios problemas, porque también es parte del problema. Habría que hacer un trabajo fuerte porque nunca se ha podido tomar el toro por las astas", afirmó.

Las declaraciones no solo apuntaron a la fuerza policial sino también al enfoque del gobierno provincial frente al narcotráfico. Monteoliva sostuvo que, pese a contar con "un número significativo de integrantes y de agentes", la policía debería "tener claro" el escenario criminal e "iniciar procesos fuertes de análisis" para "debilitar los focos infecciosos" vinculados al narcotráfico y la inseguridad. "Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño", agregó.

Incluso dejó abierta la posibilidad de replicar en el conurbano el operativo federal aplicado en Rosario. "Me gustaría un Plan Bandera para la provincia", afirmó, y mencionó a La Matanza y Moreno como ejemplos de distritos donde "los focos son conocidos por todos y lo vemos a diario". La reacción del ministro de Seguridad bonaerense fue inmediata. Desde su cuenta en la red social X, Alonso salió al cruce de las declaraciones y cuestionó el tono de la ministra.

La respuesta de Alonso

De hecho, escribió: "¿Ministra? Ale Monteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires". El funcionario defendió el trabajo de la fuerza provincial y recordó que, semanas atrás, la propia ministra había destacado los resultados de seguridad alcanzados en el distrito. "Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario", señaló.

Pero el punto central de su respuesta fue el desafío directo a la ministra para que respalde sus acusaciones con denuncias formales. "Si es ministra e identifica algún 'foco infeccioso', su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo. Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días", afirmó.

Monteoliva dijo que la Policía bonaerense es parte del problema de la inseguridad

Alonso también cuestionó la referencia al operativo aplicado en Rosario y reivindicó la colaboración de la provincia en ese despliegue. "Respecto al 'Plan Bandera', dice que no pueden llegar 'de prepo': le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos", sostuvo. En el tramo final de su mensaje, el ministro bonaerense amplió la crítica hacia la gestión nacional en materia de seguridad. "La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan", concluyó.