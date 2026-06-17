Misterio radiactivo en Rosario: desapareció una cápsula con cesio-137 y se activó una alerta nacional

Una pequeña cápsula desapareció de un laboratorio médico en Rosario, pero la alarma que encendió se extendió rápidamente a todo el país. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) confirmó que fue sustraída una fuente radiactiva de cesio-137 utilizada para la calibración de equipos de medicina nuclear en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie", ubicado en pleno centro de la ciudad santafesina.

Desapareció una cápsula con cesio-137 y se activó una alerta nacional

A partir de la denuncia, se activó un protocolo de emergencia nacional y comenzó una búsqueda contrarreloj para recuperar el material. Aunque los especialistas remarcan que el riesgo radiológico es bajo mientras la fuente permanezca intacta dentro de su blindaje, la noticia generó inquietud por la naturaleza del elemento desaparecido y por los antecedentes históricos vinculados al cesio-137, un material capaz de provocar graves daños a la salud cuando es manipulado incorrectamente.

La última utilización registrada de la cápsula fue el viernes 12 de junio. Cuando el personal se preparaba para realizar una calibración de rutina esta semana, descubrió que el dispositivo ya no estaba en el lugar donde había sido guardado. Según la denuncia presentada ante las autoridades, la fuente radiactiva se encontraba dentro de una caja cilíndrica de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, diseñada para impedir la exposición a la radiación.

El contenedor permanecía sobre una mesada del laboratorio y, aunque poseía una pesada tapa protectora, no contaba con un sistema de cierre bajo llave. La desaparición dejó al descubierto una serie de interrogantes inquietantes. El acceso al área estaba restringido a dos técnicos radiólogos especializados, mientras que los médicos sólo ingresaban ocasionalmente para realizar informes. Incluso quienes realizaron la denuncia reconocieron no poder precisar quién había utilizado por última vez el material.

Desapareció una cápsula con cesio-137 y se activó una alerta nacional

La ARN informó que la fuente robada consiste en una sustancia en forma de gel alojada dentro de un recipiente plástico transparente. Si bien su actividad radiactiva es relativamente baja para los estándares de este tipo de materiales, los protocolos internacionales obligan a desplegar medidas extraordinarias cada vez que una fuente radiactiva desaparece o es robada. Por eso, el organismo emitió una advertencia urgente: cualquier persona que encuentre el dispositivo debe evitar tocarlo o manipularlo y comunicarse inmediatamente con los equipos especializados en emergencias radiológicas.

La preocupación no responde únicamente al valor científico o médico del material desaparecido. El nombre cesio-137 remite inevitablemente a uno de los episodios más dramáticos de la historia nuclear mundial. En 1987, en la ciudad brasileña de Goiania, una cápsula con cesio-137 abandonada en un antiguo hospital fue encontrada por recolectores de residuos que desconocían el peligro que representaba. El material terminó circulando entre familiares, vecinos y trabajadores de una chatarrería atraídos por el extraño brillo azulado que emitía. Las consecuencias fueron devastadoras.

Más de 110.000 personas debieron ser examinadas por posible contaminación radiactiva. Al menos 249 resultaron contaminadas y cuatro murieron, entre ellas una niña de apenas seis años. El accidente se convirtió en el peor desastre radiológico ocurrido fuera de una central nuclear y marcó para siempre la historia de la seguridad nuclear en América Latina. Las autoridades argentinas insisten en que la situación actual es muy diferente y que no existe un peligro comparable. Sin embargo, el antecedente explica por qué la desaparición de una fuente radiactiva, por pequeña que sea, genera semejante nivel de preocupación.

Desapareció una cápsula con cesio-137 y se activó una alerta nacional

Mientras tanto, la investigación avanza para determinar qué ocurrió dentro del instituto médico. Los registros de utilización del material, las posibles cámaras de seguridad y las declaraciones del personal serán claves para reconstruir los movimientos de una cápsula que parecía estar bajo estricta custodia