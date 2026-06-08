Misterio tras la muerte de María Rosa Fugazot: teorías, imprecisiones y una autopsia en curso

La inesperada muerte de la actriz María Rosa Fugazot, a los 83 años, dejó más preguntas que respuestas. Es que mientras amigos y familiares intentan asimilar la pérdida, surgen interrogantes sobre las horas finales de la reconocida artista, cuya partida está siendo investigada por las autoridades judiciales.

Desde el edificio en la calle Güemes 4758, en el barrio porteño de Palermo, donde residía Fugazot, la periodista Mercedes Ninci ofreció detalles que arrojan una inquietante luz sobre el caso.

Misterio tras la muerte de María Rosa Fugazot

"Estamos en la calle Güemes al 4758. Ella vivía acá en el quinto piso B. Desde el sábado que no se sabía nada de ella. Me contaba la encargada recién que la vio el sábado por última vez. No estaba mal de salud, tal vez tendría algún achaque porque tenía 83 años, pero estaba bien de salud. Lo que sí, la veía muy triste por la muerte de su hijo. Ella estaba viviendo sola", reveló Ninci.

La alarma se encendió cuando una prima de la actriz perdió contacto con ella y acudió al departamento junto a una amiga. Según relató Ninci: "La prima, al no saber nada de ella, viene junto a una amiga. Llaman al SAME porque tenían la llave de la casa. La prima es la que llama al SAME porque la encuentran desvanecida".

Misterio tras la muerte de María Rosa Fugazot

Los médicos que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento, pero pronto surgieron versiones contradictorias sobre el lugar exacto donde fue hallado el cuerpo: "Hay dos versiones. La Policía me dice que ella estaba desvanecida en el piso. La Justicia me dice que estaba desvanecida en la cama", añadió la periodista.

A pesar de que los primeros indicios apuntan a una muerte natural, las autoridades decidieron que una autopsia será el mejor proceso para esclarecer las causas del fallecimiento: "En principio es una muerte absolutamente natural. No se sabe si fue el corazón, si fue muerte súbita", explicó Ninci.

Sin embargo, el procedimiento forense se volvió indispensable debido a un detalle que añade un matiz intrigante al caso: "¿Por qué se le hace la autopsia? Porque el médico que vino del SAME no firmó el certificado de defunción. Entonces por eso han resuelto hacerle la autopsia", explicó.