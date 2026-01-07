Nacho Torres habló sobre los incendios intencionales: "Los que prendieron fuego van a terminar presos"

La provincia de Chubut enfrenta una crisis ambiental y social sin precedentes debido a los incendios forestales que arrasan diversas localidades de la región. El foco más preocupante se encuentra en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, donde las llamas consumieron ya 1.800 hectáreas por lo que las autoridades decidieron evacuar a más de 3.000 personas. Además, otras localidades como Bariloche, El Bolsón, Cholila, El Turbio y Lago Engaño también reportaron focos activos, lo que agrava la situación.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó en conferencia de prensa que los incendios fueron provocados de manera intencional. " Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos ", aseguró contundentemente, destacando que las investigaciones fiscales comprobaron el uso de materiales combustibles y acelerantes en varios puntos estratégicos.

Incendios forestales intencionales en El hoyo, Chubut

En la misma línea, el intendente de El Hoyo, César Salamín, informó que se evacuaron aproximadamente 700 vehículos y que unas 30 personas fueron alojadas en la Escuela 223, ubicada en el sector de Rincón de Lobos. Salamín también lamentó los daños materiales causados por el fuego, que alcanzó al menos diez viviendas, muchas de ellas rodeadas de bosque seco y prácticamente imposibles de proteger. La situación es de emergencia total aunque ahora la prioridad es evitar que el fuego avance hacia El Sausal.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos de El Bolsón, describió la gravedad de la situación: "La dimensión que tomó el fuego es muy complicada. Por la falta de agua, por los vientos y las temperaturas, cada año se hace más difícil combatir estos incendios". Martínez también denunció que los focos parecen ser iniciados en días estratégicos, cuando las condiciones climáticas favorecen su propagación; de hecho, ahora hay una alerta naranja en la zona por lo que los incendios serán más difíciles de sofocar.

Nacho Torres habló sobre los incendios forestales intencionales en El hoyo, Chubut

En respuesta a esta emergencia, el Estado manejado por Javier Milei deja mucho que desear. Cabe recordar que los equipos del Plan Nacional de Manejo del Fuego están desfinanciados en un 69% desde que asumió La Libertad Avanza al poder. A pesar de este abandono del estado, personal de ese programa y brigadas provinciales trabajan sin descanso para contener las llamas.

Se desplegaron aviones y helicópteros hidrantes, además de maquinaria pesada para crear cortafuegos. El gobernador Torres destacó la colaboración con las provincias vecinas de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero para enfrentar los cinco incendios activos en la región .

El impacto ambiental y social es devastador. La posibilidad de posponer la Fiesta Nacional de la Fruta Fina (que se realiza todos los años entre el 9, 10 y 11 de enero) uno de los eventos más importantes para la economía local, refleja la magnitud del desastre.

La tragedia en Chubut es un recordatorio de la necesidad urgente de políticas públicas más efectivas para prevenir y combatir incendios forestales. La región patagónica está en peligro y, a medida que pasan las horas, la situación se vuelve cada vez más crítica.