Navidad de sangre en Lomas del Mirador: un jurado halló culpable al ex policía que mató a su vecino por escuchar música fuerte

El silencio que siguió al veredicto en la Sala de Juicios de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) fue tan denso como la madrugada en la que todo empezó. Este lunes, un jurado popular encontró culpable a Rafael Horacio Moreno, un ex policía federal de 75 años, por haber matado al colectivero Sergio David Díaz durante los festejos de Navidad de 2024 en Lomas del Mirador. Lo que comenzó como una simple discusión por el volumen de la música terminó con una vida arrancada de manera absurda, en medio de una noche que debía ser de celebración.

El jurado, integrado por doce ciudadanos, responsabilizó a Moreno por "homicidio culposo y tenencia ilegal de armas", descartando la figura agravada que se le imputaba originalmente. "Moreno pasó de ser un asesino a un descuidado", resumió su defensor, el abogado Francisco Oneto, al confirmar el veredicto. En los próximos días, se abrirá una nueva audiencia para definir la pena, y la defensa pedirá la prisión domiciliaria para el acusado.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, en la calle Acevedo al 4100 de Lomas del Mirador, la música y las risas se mezclaban con los brindis. En la vereda de su casa, Sergio David Díaz, de 40 años, celebraba junto a familiares y amigos. Del otro lado de la calle, Moreno, ex integrante de la Policía Federal, salió furioso a reclamar que bajaran el volumen. "Vamos a terminar mal", le advirtió. Lo que siguió fue un intercambio de gritos, empujones y amenazas.

Testigos registraron en video los últimos segundos del enfrentamiento. "Sos piola vos. A mí no me saques el fierro, ¿quién te pensás que sos?", se escucha decir a Díaz segundos antes de recibir el disparo fatal. Moreno, con su revólver Taurus calibre .38 en la mano, apretó el gatillo y le pegó en el abdomen. Díaz cayó frente a sus amigos y familiares, que intentaron socorrerlo desesperadamente. Murió minutos después, camino al hospital.

La escena quedó grabada en la memoria del barrio. Algunos quisieron justificar la acción del jubilado como una "reacción defensiva". Otros, la mayoría, solo vieron el reflejo de una violencia latente, amplificada por el ego, la impunidad y la posesión irresponsable de un arma. El juicio, presidido por la jueza Lucila Pacheco y con la acusación del fiscal Sergio Antín, duró cinco jornadas cargadas de tensión. Las imágenes, los audios y los testimonios de los testigos fueron determinantes.

Rafael Horacio Moreno, de 75 años, fue declarado culpable por homicidio culposo

El jurado consideró que Moreno actuó con imprudencia al sacar y manipular el arma, lo que bastó para definirlo como homicidio culposo. Moreno había sido detenido en el acto y desde entonces permaneció en prisión preventiva. Su abogado, Oneto -que también representa al presidente Javier Milei en otras causas-, había solicitado meses atrás que el ex agente cumpliera arresto domiciliario, argumentando su edad avanzada y la falta de riesgo procesal. El pedido fue rechazado.