Piccirillo se declaró "inocente" y aseguró que Hauque lo "secuestró y privó de la libertad con un arma"

El empresario Elías Piccirillo, marido de la modelo Jesica Cirio y detenido por presuntamente haber organizado un procedimiento ilegal contra su par Francisco Hauque, declaró ante la Justicia, aunque se negó a contestar preguntas. Allí aseguró su inocencia y afirmó que su colega también detenido lo ha llegado a secuestrar y privar "de la libertad con arma". "Genera mucho daño y hoy está en lugar de víctima", señaló.

"Respecto a la acusación que ha realizado públicamente Francisco Hauque, por miedo y aterrado que estaba debido a sus vínculos y relaciones, presenté a través de mi abogado una exención de prisión, donde en todo momento he estado a derecho, he pagado la caución y he vivido según las reglas", informó Piccirillo en su declaración.

"Siempre estuve a derecho. Inclusive, hace una semana escuché que me iban a detener a partir de una publicación que salió en el diario Uno. Aun así, se lo comuniqué a mi abogado y me mantuve a derecho, confiando en la Ley", sumó el empresario, quien además precisó que, a partir de esta situación, empezó a tener "episodios de ataques de pánico", que le generaron "desmayos y pérdidas de conciencia".

Francisco Hauque, el empresario que acusa Piccirillo de extorsión y amenazas.

Al mismo tiempo, Piccirillo confirmó que lo han "amenazado varias veces" con esta situación que vive, en el sentido de que lo "iban a detener y meter en un conflicto". "Esto no se trata de una deuda. Si fuese así yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería", argumentó, dando a entender que podría enfrentarse a lo que se le demanda en términos económicos.

"Es una persona que a mí me ha secuestrado y privado de la libertad con arma, ha manipulado los medios", describió en relación a Hauqe. "El compromiso de deuda que él menciona es parte de una extorsión que me viene haciendo hace tiempo ya. Ha amenazado a mi hija de 16 años. Ha amenazado a todos mis amigos y las relaciones mías y mi esposa. Es una persona que tiene mucha capacidad de daño. Este dinero que entregó, se lo he devuelto, una suma más o menos del 40% o 50% y luego de eso me volvió a extorsionar", recordó.

"Hauque es una persona que me ha hostigado mediáticamente, amenazado. Siempre manipulado los medios, molestándome a mí y a mis socios. Genera mucho daño y hoy está en lugar de víctima", sentenció Piccirillo. "Ojalá se solucione a la mayor brevedad. Cuando pueda ver la causa, pruebas y demás, voy a preparar un descargo con mi letrado", confirmó después.

Elías Piccirillo corrió en calzoncillos cuando fueron a detenerlo.

Piccirillo intentó relativizar la fuga de su hogar que se vio a través de las cámaras de seguridad del country en donde vivía. "A pesar de que me aterra y genera miedo, me quedé en mi domicilio y, cuando me enteré, me llamó Martín, mi amigo, que habían allanado por segunda vez la casa. Me presento en el domicilio, sabiendo que me iban a llevar detenido", detalló.

Por otro lado, se supo en las últimas horas que el fiscal Franco Picardi estudia las salidas que tuvo del país el empresario. De acuerdo a un informe de la oficina de Migraciones, sólo desde el 2021, Piccirillo salió del país 41 veces, tanto en vuelos de línea como privados. Más allá de la cantidad de viajes, los destinos y su recurrencia también llamaron la atención.

Uno de los ejemplos más extraños fue el último viaje que hizo a Europa, hace menos de dos meses. Al igual que otras tres veces en este periodo, ingresó al viejo continente por España y salió por Alemania. Aunque en esta última oportunidad, los plazos llenaron de dudas a las y los investigadores. Es que llegó el 26 de enero y se fue el 28, en un viaje récord que le tomó menos de 48 horas.

Javier Milei y Francisco José Hauque.

Otro destino frecuente fue Uruguay. Para ese lugar fue siempre en avión privado y saliendo del aeropuerto de San Fernando, como suele hacer habitualmente. México, Panamá, Países Bajos y Estados Unidos, son los otros lugares a donde se trasladó en el último tiempo. "Por supuesto que viajar no es un delito. De hecho, mucha gente viaja esa cantidad de veces por año y más. Pero visto en el contexto de la causa y de su impresionante crecimiento patrimonial en los últimos años, llama la atención la cantidad de salidas del país", detalló a Infobae "alguien con acceso al expediente".