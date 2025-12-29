Big Bang! News
Presunto femicidio: Tamara Sánchez fue degollada y el principal sospechoso es su pareja

Cristian Fabián Martínez habría estado discutiendo a los gritos antes de matarla.

29 Diciembre de 2025 12:26
El lugar de los hechos
La madrugada del domingo en el barrio El Ángel en San Miguel de Tucumán, se tiñó de sangre tras un festejo que terminó en un posible femicidio. Tamara Gimena Sánchez, de 29 años, fue hallada sin vida en el marco de una violenta pelea durante un cumpleaños. Tres hombres permanecen detenidos mientras la Justicia trabaja para esclarecer los hechos.

El incidente ocurrió en una vivienda del sector conocido como 130 Viviendas de Villa 9 de Julio. Según las primeras informaciones, Sánchez había asistido al evento junto a su pareja, Cristian Fabián Martínez, de 40 años. El dueño de casa, Eder Bernardo Morales, celebraba su cumpleaños desde el mediodía, pero la celebración fue un caos cuando cayó la noche sobre las personas que ya estaban completamente alcoholizadas.

El lugar de los hechos
Un llamado al 911 a la 1:35 alertó sobre una pelea violenta. La Policía enfrentó dificultades para llegar al lugar debido a las calles anegadas por el barro y la lluvia persistente. Al ingresar al domicilio, encontraron a Tamara tendida en el suelo, sin signos vitales. Minutos después, el personal del Servicio de Emergencias 107 confirmó su fallecimiento.

La escena era desoladora: botellas rotas, golpes de puño y gritos que resonaban en la madrugada. Testimonios preliminares indican que una discusión entre Martínez y Sánchez escaló rápidamente, involucrando a otros asistentes como Morales y Sergio Marcelo Coria, amigo del dueño de casa. En medio del caos, Tamara sufrió una herida cortante en el cuello, aparentemente provocada con un pico de botella rota.

El lugar de los hechos
Los investigadores secuestraron elementos clave en el lugar del hecho: ropa manchada, celulares, un pico de botella con restos hemáticos y muestras biológicas. Estos serán analizados para determinar responsabilidades. Además, el fiscal Carlos Sale, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, dispuso la realización de una autopsia para confirmar la causa de muerte.

Aunque inicialmente se caratuló el caso como un presunto femicidio, surgieron versiones contradictorias. Es que una testigo afirmó que Tamara pudo haberse resbalado en el barro y golpeado fatalmente la cabeza contra el suelo. Sin embargo, esta hipótesis no descarta la posibilidad de intervención violenta de la pareja de Tamara.

Cristian Fabián Martínez, presunto femicida de Tamara
Por el momento, Cristian Martínez, Eder Morales y Sergio Coria permanecen detenidos mientras se analizan las pruebas recolectadas. Mientras tanto, en las redes sociales, familiares y amigos de Tamara exigen justicia y ya empezaron a circular fotos del posible femicida para que nadie olvide su rostro.  

