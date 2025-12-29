Fuertes lluvias y ráfagas: quiénes eran las tres argentinas que murieron en el trágico naufragio en el río Paraná

Durante el fin de semana, una salida recreativa terminó en una tragedia que conmocionó a la región del sur de Paraguay y llegó al país por el fallecimiento de tres mujeres argentinas. En la noche del sábado 27 de diciembre, una embarcación volcó en las aguas del río Paraná, cerca del departamento de Ñeembucú, cuando regresaba hacia Argentina tras un día de paseo por las islas turísticas de la zona.

El siniestro se produjo alrededor de la medianoche, en un tramo del río donde las corrientes se vuelven peligrosas cuando aumentan las lluvias y los vientos. Según las primeras investigaciones, las condiciones climáticas adversas -fuertes lluvias y ráfagas- habrían sido el factor determinante del accidente.

Las autoridades paraguayas confirmaron la identidad de las tres mujeres argentinas que fallecieron en el naufragio:

Sandra Elizabeth Maidana Careaga: una de las mayores de edad.

Luz Rocío Maidana Careaga: familiar de Sandra y también mayor de edad.

Nahiara Ailin Maidana Alfaro: la víctima más joven, menor de 18 años.

Por otro lado, las autoridades paraguayas confirmaron que en la embarcación también viajaban dos menores: una nena de 11 años y un adolescente de 16, quienes lograron sobrevivir gracias a la rápida intervención de pescadores de la zona que advirtieron la situación y acudieron en su auxilio. Ambos fueron rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica y acompañamiento psicológico debido al shock sufrido.

Según el relato del jefe de la comisaría 16 de Cerrito, Damiano Cano, la lancha no era considerada apta para navegar bajo las fuertes corrientes y el mal tiempo que había en ese sector del río la noche del accidente: "Se presume que el factor climatológico fue el causante (de la tragedia), porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento", aseguró.

Prefectura Naval paraguaya y equipos especializados buscan desesperadamente a un hombre adulto que también iba a bordo

En este contexto, el personal de la Prefectura Naval paraguaya y equipos especializados buscan desesperadamente a un hombre adulto que también iba a bordo y fue declarado desaparecido. Las tareas de rastrillaje continúan en el área del naufragio, con apoyo de embarcaciones y patrullas fluviales, aunque las condiciones del río complican el operativo.

Las primeras pericias apuntan a que la lancha habría perdido estabilidad en medio del temporal, lo que provocó el vuelco y arrojó a todos los ocupantes al agua. Así, las autoridades de Paraguay confirmaron que la investigación se centra en determinar si la embarcación cumplía con las condiciones de seguridad necesarias y si contaba con los elementos obligatorios para la navegación nocturna.