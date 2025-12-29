Allanan el Banco Central: dólares, audios y una causa que sacude al corazón del poder financiero

La escena fue tan inusual como contundente. Este lunes, efectivos policiales ingresaron a la sede del Banco Central de la República Argentina para cumplir una orden judicial que vuelve a exponer las grietas del sistema financiero argentino. El allanamiento se realizó en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras irregulares con dólares y que tiene como figura central al empresario Elías Piccirillo, hoy con prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, quien ordenó múltiples allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

Matías Piccirillo y Jesica Cirio

Entre ellos, ordenó el operativo en el edificio del Central ubicado en la calle Reconquista al 200. La causa está caratulada como "averiguación de delito" y apunta a operaciones de compra y venta de dólares realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando regía el cepo cambiario. Los operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, con la orden de secuestrar "teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital". Además, los investigadores debían incautar "documentación específica a la investigación".

También tenían la orden de resguardar "dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los objetivos", según confirmaron fuentes oficiales. El allanamiento al BCRA no es un hecho aislado. Se conecta de manera directa con el expediente que investiga a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, quien cumple prisión domiciliaria en Banfield, partido de Lomas de Zamora, con tobillera electrónica. Piccirillo fue procesado por una causa de extrema gravedad: está acusado de haberle plantado un arma y drogas al financista Francisco Hauque, a quien le debía cerca de seis millones de dólares.

En abril pasado, Casanello le dictó la prisión preventiva por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico le concedieron luego la morigeración de la medida, permitiéndole continuar detenido en su domicilio. Pero la historia no termina allí. Además de esa causa penal, Piccirillo es investigado por su rol como financista en la City porteña.

Un sumario del propio Banco Central contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, reveló que en 2023 -en pleno auge del cepo- vendió alrededor de 250 millones de dólares a entidades que no pudieron justificar el origen de los fondos. Según registros oficiales, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de 2023, Arg Exchange compró y vendió exactamente US$251.933.029. Un promedio de 768 mil dólares diarios. En el mercado financiero sostienen que esa operatoria, que dejó ganancias millonarias en el circuito del dólar blue, fue posible por la falta de controles del Banco Central, que por entonces estaba presidido por Miguel Ángel Pesce.

Juez Sebastián Casanello

La investigación administrativa del BCRA, iniciada a fines de 2024, ahora se cruza con una causa penal incipiente por presunto lavado de dinero que tramita en los tribunales de Comodoro Py. En ese expediente aparecen chats y audios explosivos que comprometerían a funcionarios del organismo. Uno de los mensajes incorporados como prueba estremece por su crudeza: "Escuchá, tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina (García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras), una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados...", se escucha decir a Hauque en un audio dirigido a Piccirillo.