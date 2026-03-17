Atención. El 17 de marzo de 2026 será recordado como el día en el que el gobierno de Javier Milei oficializó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión, comunicada por el canciller Pablo Quirno, implica un profundo aislamiento de las estrategias globales de prevención y combate contra enfermedades, así como la pérdida de acceso a financiamiento internacional para programas sanitarios esenciales.

El anuncio fue realizado por Quirno a través de sus redes sociales, donde celebró la medida afirmando que Argentina ahora podrá "resguardar plenamente su soberanía y capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias". Sin embargo, esta interpretación parece ignorar que la pertenencia a la OMS no limita la soberanía de sus estados miembros , sino que facilita la cooperación y el intercambio de conocimientos en salud pública.

La motosierra de Javier Milei destruye al verdadero pueblo

En un escueto mensaje en sus redes sociales, Quirno expresó: "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

La salida se formalizó tras un año de notificación a la ONU, siguiendo los pasos de la administración de Donald Trump, que en 2025 tomó una decisión parecida. Y ahora, la desvinculación de Argentina con la OMS significa quedar fuera de campañas internacionales clave, como las de vacunación masiva, control de enfermedades transmisibles y acceso equitativo a medicamentos, medidas fundamentales para reducir brechas sanitarias y mejorar los indicadores de salud en países en desarrollo.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las... — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó: "Lamentamos el anuncio y esperamos que reconsideren la decisión", expresó en una rueda de prensa. Sin embargo, el gobierno de las fuerzas del cielo mantuvo su postura, argumentando que los acuerdos bilaterales y regionales serán suficientes para garantizar la cooperación internacional en salud.

Este razonamiento ya había sido respaldado por el, en ese entonces vocero presidencia Manuel Adorni, quien afirmó en su momento: "No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud".

Organización Mundial de la Salud

Hasta ahora toda la realidad sanitaria del país que sale de la OMS, es un gran interrogante: nada se sabe sobre cómo se gestionarán los desafíos sanitarios en un contexto global cada vez más interconectado y con un presupuesto que desfinancia por completo a los hospitales públicos argentinos.