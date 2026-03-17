"No busco victimizarme": fuerte mensaje de Agostina Páez antes del juicio que podría condenarla a 15 años

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina que se encuentra con prisión domiciliaria en Brasil, comenzará el próximo martes 24 de marzo. Está acusada de tres hechos de injuria racial que habrían ocurrido en un bar a mediados de enero.

Durante esa audiencia se llevará a cabo la apertura de prueba y el juzgamiento, instancia en la que tanto la parte acusadora como la defensa expondrán sus conclusiones.

Agostina Páez detenida en Brasil por injuria racial

En este contexto, la joven, que cumple prisión preventiva, habló con Cristina Pérez: "La verdad estoy teniendo días duros, estoy ansiosa, nerviosa y con miedo", comenzó.

La pena por injuria racial puede oscilar entre dos y cinco años de prisión. En caso de ser condenada por el máximo de cada acusación, Páez podría enfrentar hasta 15 años de cárcel, ya que el delito no sería excarcelable. " Es gravísimo . Lo que he hecho está mal y eso lo sé pero la idea de mi defensa es sacar esas dos denuncias que son falsas porque no han existido", comentó.

Agostina Páez espera el juicio mientras cumple prisión domiciliaria

Desde la defensa sostienen que el contenido del video grabado dentro del bar es "absolutamente inconclusivo" y que no existen pruebas que confirmen los delitos. En un video compartido en redes sociales, Páez calificó lo ocurrido como "una reacción muy grave" y pidió disculpas públicamente, algo que no había hecho anteriormente por recomendación de su defensa anterior.

La joven abogada también retrocedió en el tiempo y contó que acudió a una comisaría para chequear si la intimación que había recibido por WhatsApp era real. "Ni había salido de la comisaría y ya se había difundido por todos lados y desde ese momento han empezado las amenazas". Según su testimonio, quiso pedir disculpas públicas desde el primer momento, pero su defensa anterior no se lo permitió porque "su estrategia iba por otro lado".

En la entrevista, la abogada influencer contó que atraviesa los días previos al juicio con tratamiento psicológico y psiquiátrico. "Aún así hay días que me siento mal, no me levanto de la cama. Me estoy esforzando mucho por mantenerme viva ", dijo con la voz entrecortada y aclaró: "No busco victimizarme, estoy pagando las consecuencias de mis actos".

Finalmente, Cristina Pérez le preguntó qué le diría al juez en caso de que estuviera escuchando. "Que no soy racista pero he cometido un error grave y recién ahora estoy tomando la dimensión de lo que puede llegar a generar un insulto racial", respondió Agostina Páez, quien se prepara para un juicio en el que podría enfrentar hasta 15 años de prisión.